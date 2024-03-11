https://1prime.ru/20240311/846183875.html
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа - 11.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа
Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T22:44+0300
2024-03-11T22:44+0300
2024-03-11T22:45+0300
сахар
россия
минсельхоз
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу, в твердом состоянии из Российской Федерации", — сказано в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d7323b507c124640712479c2df7e51de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахар, россия, минсельхоз, запрет
сахар, РОССИЯ, Минсельхоз, запрет
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара по 31 августа
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу, в твердом состоянии из Российской Федерации", — сказано в документе.