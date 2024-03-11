Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846183875.html
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа - 11.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа
Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T22:44+0300
2024-03-11T22:45+0300
сахар
россия
минсельхоз
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу, в твердом состоянии из Российской Федерации", — сказано в документе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d7323b507c124640712479c2df7e51de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сахар, россия, минсельхоз, запрет
сахар, РОССИЯ, Минсельхоз, запрет
22:44 11.03.2024 (обновлено: 22:45 11.03.2024)
 
Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа

Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара по 31 августа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу, в твердом состоянии из Российской Федерации", — сказано в документе.
 
сахарРОССИЯМинсельхоззапрет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала