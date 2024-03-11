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Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа

Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа - 11.03.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз сахара до конца августа

Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T22:44+0300

2024-03-11T22:44+0300

2024-03-11T22:45+0300

сахар

россия

минсельхоз

запрет

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара — по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу, в твердом состоянии из Российской Федерации", — сказано в документе.

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сахар, россия, минсельхоз, запрет