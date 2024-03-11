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США выделят более двух миллиардов долларов на "сдерживание России"

США выделят более двух миллиардов долларов на "сдерживание России" - 11.03.2024, ПРАЙМ

США выделят более двух миллиардов долларов на "сдерживание России"

США в 2025 финансовом году хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе и 625,6 миллиона на военную поддержку НАТО в регионе, сообщили... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T23:02+0300

2024-03-11T23:02+0300

2024-03-11T23:02+0300

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ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. США в 2025 финансовом году хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе и 625,6 миллиона на военную поддержку НАТО в регионе, сообщили в Пентагоне.Согласно представленному проекту бюджета на оборону, 2,1 миллиарда долларов планируется направить на инициативу по сдерживанию в Европе для противодействия России. Еще 625,6 миллиона долларов предлагается вложить в поддержку союзников США по НАТО.Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса 1,5 миллиарда долларов на противодействие Кремлю, сообщил госдепартамент."Запрос... включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля", — говорится в заявлении госдепа США.Также проект бюджета предполагает выделение порядка 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием КНР" в мире и еще 25 миллионов на противодействие "влиянию РФ" в Африке.Согласно документу, администрация США запросила ассигнования в размере 400 миллионов долларов на нужды Фонда противодействия влиянию КНР "для поддержки стратегических возможностей противостоять КНР во всем мире".Помимо этого, проект предполагает выделение ассигнований в размере 25 миллионов долларов для нового фонда, созданного в целях противодействия "злонамеренному" влиянию РФ в Африке и других сил в регионе.

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