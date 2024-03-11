https://1prime.ru/20240311/846184143.html

Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные

Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные - 11.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные

Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T23:06+0300

2024-03-11T23:06+0300

2024-03-11T23:06+0300

украина

франция

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные. "Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине. Если Россия вступит в конфликт со страной НАТО, ваши дети могут быть отправлены в одну из стран НАТО, но это будет другой вопрос", — сказал он, отметив, что Украина не является членом альянса. Он добавил, что "не видит ничего плохого" в отправке военных и технического персонала для обучения украинцев и для производства и ремонта вооружений на территории Украины. По его словам, Украина "сталкивалась с трудностями из-за нехватки артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских дальнобойных ракет и высокой плотности российских беспилотников". Он также сообщил о строительстве трех фортификационных линий длиной по 1 тысяче километров. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://1prime.ru/20240308/846090494.html

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украина, франция, владимир зеленский