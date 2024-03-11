Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846184143.html
Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные
Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные - 11.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные
Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T23:06+0300
2024-03-11T23:06+0300
украина
франция
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:125:2387:1468_1920x0_80_0_0_70b71ea3e2269c89bd0bb22b741ccfdc.jpg
ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные. "Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине. Если Россия вступит в конфликт со страной НАТО, ваши дети могут быть отправлены в одну из стран НАТО, но это будет другой вопрос", — сказал он, отметив, что Украина не является членом альянса. Он добавил, что "не видит ничего плохого" в отправке военных и технического персонала для обучения украинцев и для производства и ремонта вооружений на территории Украины. По его словам, Украина "сталкивалась с трудностями из-за нехватки артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских дальнобойных ракет и высокой плотности российских беспилотников". Он также сообщил о строительстве трех фортификационных линий длиной по 1 тысяче километров. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://1prime.ru/20240308/846090494.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, владимир зеленский
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
23:06 11.03.2024
 
Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные

Зеленский: пока Украина держится, французская армия может оставаться во Франции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные.
"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине. Если Россия вступит в конфликт со страной НАТО, ваши дети могут быть отправлены в одну из стран НАТО, но это будет другой вопрос", — сказал он, отметив, что Украина не является членом альянса.
Он добавил, что "не видит ничего плохого" в отправке военных и технического персонала для обучения украинцев и для производства и ремонта вооружений на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Часы Зеленского ведут обратный отсчет, считает политолог
8 марта, 08:43
По его словам, Украина "сталкивалась с трудностями из-за нехватки артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских дальнобойных ракет и высокой плотности российских беспилотников". Он также сообщил о строительстве трех фортификационных линий длиной по 1 тысяче километров.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
 
УКРАИНАФРАНЦИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала