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В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России
В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России - 11.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России
Евросоюз конфискует активы РФ только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T23:34+0300
2024-03-11T23:34+0300
2024-03-11T23:34+0300
активы
замороженные российские активы
активы россии
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Евросоюз конфискует активы РФ только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. "Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы — прим. ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", — пишет Welt, не раскрывая своих источников. Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России. По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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ПРАЙМ
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активы, замороженные российские активы, активы россии
активы, замороженные российские активы, активы России
В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России
СМИ: ЕС конфискует активы РФ лишь в случае ее отказа платить репарации после СВО
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ.
Евросоюз конфискует активы РФ только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt
.
"Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы — прим. ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", — пишет Welt, не раскрывая своих источников.
Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России.
Правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами
По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".