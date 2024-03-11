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В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России

В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России - 11.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России

Евросоюз конфискует активы РФ только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T23:34+0300

2024-03-11T23:34+0300

2024-03-11T23:34+0300

активы

замороженные российские активы

активы россии

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Евросоюз конфискует активы РФ только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. "Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы — прим. ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", — пишет Welt, не раскрывая своих источников. Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России. По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

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