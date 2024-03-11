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Минсельхоз распределил дополнительные тарифные квоты на экспорт зерновых

Минсельхоз распределил дополнительные тарифные квоты на экспорт зерновых - 11.03.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз распределил дополнительные тарифные квоты на экспорт зерновых

Минсельхоз РФ распределил между экспортерами 150 тысяч тонн дополнительной части тарифных квот на экспорт зерновых, говорится в сообщении министерства. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:37+0300

2024-03-11T15:37+0300

2024-03-11T15:37+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ распределил между экспортерами 150 тысяч тонн дополнительной части тарифных квот на экспорт зерновых, говорится в сообщении министерства. "Минсельхоз России распределил между участниками внешнеторговой деятельности дополнительную часть тарифных квот на вывоз из страны пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом 150 087 762 килограмма", - говорится в сообщении. Основная часть тарифных квот на вывоз в другие государства, не являющиеся членами ЕАЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года была установлена в объеме 24 миллиона тонн и была распределена приказом Минсельхоза от 7 февраля между 261 экспортером. Дополнительная часть распределена на основании заявлений от организаций, которые ранее уже получили основную часть квот на экспорт зерновых. Ее размер в 2024 году состоит из двух частей: первая включает в себя 10% от общего объема основной части тарифных квот, а вторая будет сформирована в апреле с учетом добровольных отказов от распределенных размеров основной части квот. При этом объем дополнительной части тарифных квот, предоставленный заявителю, не может превышать 45% от размера основной части тарифных квот, распределенного заявителю в феврале, напоминает министерство. Основная же часть квоты (90%) распределяется по историческому принципу, на основании выборки квоты в предшествующем периоде.

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