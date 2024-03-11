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Raiffeisen опроверг сообщения об угрозах США санкциями
Raiffeisen опроверг сообщения об угрозах США санкциями - 11.03.2024, ПРАЙМ
Raiffeisen опроверг сообщения об угрозах США санкциями
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг сообщения СМИ о том, что США пригрозили ввести санкции против банка за ведение бизнеса в России, пишет... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:18+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг сообщения СМИ о том, что США пригрозили ввести санкции против банка за ведение бизнеса в России, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка. "Сообщения СМИ о том, что существует конкретная угроза санкций со стороны минфина США против Raiffeisen Bank International, не соответствуют действительности", - сообщает агентство со ссылкой на заявление банка. Также группа опровергла сообщения о том, что казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций против RBI, говорится в сообщении. О том, что США пригрозили ввести санкции против RBI за ведение бизнеса в России, ранее в марте сообщило интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского минфина. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.
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Raiffeisen Bank, РОССИЯ, США, Новости
Raiffeisen опроверг сообщения об угрозах США санкциями
Reuters: Raiffeisen опроверг сообщения об угрозах США санкциями за ведение бизнеса в РФ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг сообщения СМИ о том, что США пригрозили ввести санкции против банка за ведение бизнеса в России, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка.
"Сообщения СМИ о том, что существует конкретная угроза санкций со стороны минфина США против Raiffeisen Bank International, не соответствуют действительности", - сообщает агентство со ссылкой на заявление банка.
Также группа опровергла сообщения о том, что казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций против RBI, говорится в сообщении.
США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в России, пишет СМИ
О том, что США пригрозили ввести санкции против RBI за ведение бизнеса в России, ранее в марте сообщило интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского минфина.
В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.