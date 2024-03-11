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Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах
Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах - 11.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах. Документ был опубликован на... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:24+0300
2024-03-11T15:28+0300
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россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах. Документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Банк России и Росфинмониторинг выразили сомнения в использовании иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах. Однако, использование цифровых прав во внешней торговле поможет российским импортерам и экспортерам работать с дружественными странами, особенно в условиях антироссийских санкций.Кроме того, в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.Тем не менее, ЦБ будет устанавливать условия проведения отдельных операций с цифровыми правами и может ввести запрет на такие операции. Также ЦБ получит право запрашивать информацию о бенефициарных владельцах и операторе информационной системы цифровых прав.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений.
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россия, цифровые активы, новости
Банк России, РОССИЯ, цифровые активы, Новости
15:24 11.03.2024 (обновлено: 15:28 11.03.2024)
 
Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах

Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов в международных расчетах

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах. Документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Банк России и Росфинмониторинг выразили сомнения в использовании иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах. Однако, использование цифровых прав во внешней торговле поможет российским импортерам и экспортерам работать с дружественными странами, особенно в условиях антироссийских санкций.
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Кроме того, в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.
Тем не менее, ЦБ будет устанавливать условия проведения отдельных операций с цифровыми правами и может ввести запрет на такие операции. Также ЦБ получит право запрашивать информацию о бенефициарных владельцах и операторе информационной системы цифровых прав.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений.
 
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