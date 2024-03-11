https://1prime.ru/20240311/banks-846159315.html

Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах

Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах - 11.03.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах. Документ был опубликован на... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:24+0300

2024-03-11T15:24+0300

2024-03-11T15:28+0300

банк россии

россия

цифровые активы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84309/57/843095799_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_f35b5d02fa5e0c1d9872cb118e351612.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах. Документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Банк России и Росфинмониторинг выразили сомнения в использовании иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах. Однако, использование цифровых прав во внешней торговле поможет российским импортерам и экспортерам работать с дружественными странами, особенно в условиях антироссийских санкций.Кроме того, в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.Тем не менее, ЦБ будет устанавливать условия проведения отдельных операций с цифровыми правами и может ввести запрет на такие операции. Также ЦБ получит право запрашивать информацию о бенефициарных владельцах и операторе информационной системы цифровых прав.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений.

https://1prime.ru/20231204/842450153.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цифровые активы, новости