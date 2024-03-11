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Цена биткоина превысила 70 тысяч долларов
Цена биткоина превысила 70 тысяч долларов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Цена биткоина превысила 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник обновила рекордное значение, впервые превысив 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:31+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник обновила рекордное значение, впервые превысив 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.21 мск дорожает на 1,5% за сутки, до 70 368,4 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально до 70,5 тысяч долларов, что стало новым рекордным значением. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт в то же время на 1,48% за сутки - до 70 462,6 доллара.Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. 5 марта стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.
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биткоин, рекорд, новости
Цена биткоина превысила 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 70 тысяч долларов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник обновила рекордное значение, впервые превысив 70 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.21 мск дорожает на 1,5% за сутки, до 70 368,4 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально до 70,5 тысяч долларов, что стало новым рекордным значением.
Цена биткоина приблизилась к $70 тысячам, обновив исторический максимум
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт в то же время на 1,48% за сутки - до 70 462,6 доллара.
Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. 5 марта стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем откатилась.