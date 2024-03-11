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На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму"
На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму" - 11.03.2024, ПРАЙМ
На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму"
Украина готовит "серьезную операцию" в Крыму, передает ГУР Украины со ссылкой на главу ведомства Кирилла Буданова*. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T13:26+0300
2024-03-11T13:47+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украина готовит "серьезную операцию" в Крыму, передает ГУР Украины со ссылкой на главу ведомства Кирилла Буданова*."Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму", — отметил Буданов*.Ранее в ведомстве отмечали, что в 2022-2023 годах Вооруженные силы Украины проводили в районе Черного моря ряд мероприятий, направленных на "один стратегический замысел".Ко всему прочему, Буданов* подчеркивал, что Киеву будет проще захватить Крым, чем Донбасс, так как последний отличается непрерывной линией снабжения.Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и Соединенные Штаты отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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украина, россия, крым, новости
УКРАИНА, РОССИЯ, КРЫМ, Новости, Политика
13:26 11.03.2024 (обновлено: 13:47 11.03.2024)
 
На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму"

Глава ГУР Украины Буданов*: Киев готовит "серьезную военную операцию" в Крыму

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украина готовит "серьезную операцию" в Крыму, передает ГУР Украины со ссылкой на главу ведомства Кирилла Буданова*.
"Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму", — отметил Буданов*.
Ранее в ведомстве отмечали, что в 2022-2023 годах Вооруженные силы Украины проводили в районе Черного моря ряд мероприятий, направленных на "один стратегический замысел".
Ко всему прочему, Буданов* подчеркивал, что Киеву будет проще захватить Крым, чем Донбасс, так как последний отличается непрерывной линией снабжения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, пишет СМИ
31 января, 07:45
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и Соединенные Штаты отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
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