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На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму"

На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму" - 11.03.2024, ПРАЙМ

На Украине сообщили о подготовке "серьезной операции в Крыму"

Украина готовит "серьезную операцию" в Крыму, передает ГУР Украины со ссылкой на главу ведомства Кирилла Буданова*. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T13:26+0300

2024-03-11T13:26+0300

2024-03-11T13:47+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украина готовит "серьезную операцию" в Крыму, передает ГУР Украины со ссылкой на главу ведомства Кирилла Буданова*."Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму", — отметил Буданов*.Ранее в ведомстве отмечали, что в 2022-2023 годах Вооруженные силы Украины проводили в районе Черного моря ряд мероприятий, направленных на "один стратегический замысел".Ко всему прочему, Буданов* подчеркивал, что Киеву будет проще захватить Крым, чем Донбасс, так как последний отличается непрерывной линией снабжения.Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и Соединенные Штаты отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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