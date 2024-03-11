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NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка

NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка - 11.03.2024, ПРАЙМ

NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка

Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T09:41+0300

2024-03-11T09:41+0300

2024-03-11T09:41+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.Согласно газете, обучение украинских летчиков на базе в Дании началось еще в августе, однако оно замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа."Процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16", - говорится в публикации.Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют отправить первые самолеты в 2024 году, а также отправить 12-18 истребителей в центр подготовки пилотов в Румынии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, дания, пилоты, f-16, новости