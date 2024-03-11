Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240311/denmark-846137072.html
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка - 11.03.2024, ПРАЙМ
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:41+0300
2024-03-11T09:41+0300
вооружения
украина
дания
пилоты
f-16
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.Согласно газете, обучение украинских летчиков на базе в Дании началось еще в августе, однако оно замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа."Процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16", - говорится в публикации.Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют отправить первые самолеты в 2024 году, а также отправить 12-18 истребителей в центр подготовки пилотов в Румынии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240311/846135790.html
украина
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d66e78b71e6da9d19f1bd8c24ad2c351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дания, пилоты, f-16, новости
Вооружения, УКРАИНА, ДАНИЯ, пилоты, F-16, Новости
09:41 11.03.2024
 
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка

NYT: обучение украинских пилотов на F-16 задержалось из-за незнания английского языка

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.
Согласно газете, обучение украинских летчиков на базе в Дании началось еще в августе, однако оно замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа.
"Процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16", - говорится в публикации.
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины
09:16
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют отправить первые самолеты в 2024 году, а также отправить 12-18 истребителей в центр подготовки пилотов в Румынии.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияУКРАИНАДАНИЯпилотыF-16Новости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала