https://1prime.ru/20240311/denmark-846137072.html
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка - 11.03.2024, ПРАЙМ
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:41+0300
2024-03-11T09:41+0300
2024-03-11T09:41+0300
вооружения
украина
дания
пилоты
f-16
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.Согласно газете, обучение украинских летчиков на базе в Дании началось еще в августе, однако оно замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа."Процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16", - говорится в публикации.Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют отправить первые самолеты в 2024 году, а также отправить 12-18 истребителей в центр подготовки пилотов в Румынии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240311/846135790.html
украина
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d66e78b71e6da9d19f1bd8c24ad2c351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дания, пилоты, f-16, новости
Вооружения, УКРАИНА, ДАНИЯ, пилоты, F-16, Новости
NYT: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
NYT: обучение украинских пилотов на F-16 задержалось из-за незнания английского языка
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 в Дании замедлилась на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, передает
газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.
Согласно газете, обучение украинских летчиков на базе в Дании началось еще в августе, однако оно замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа.
"Процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16", - говорится в публикации.
В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют отправить первые самолеты в 2024 году, а также отправить 12-18 истребителей в центр подготовки пилотов в Румынии.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.