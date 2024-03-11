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Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ
Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ - 11.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ
В российском ЖКХ наблюдается острый дефицит дворников и сантехников на фоне самых низких зарплат в отрасли и ухода трудовых мигрантов в другие сферы, рассказали | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T05:21+0300
2024-03-11T05:21+0300
2024-03-11T05:21+0300
экономика
жкх
недвижимость
рынок труда
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В российском ЖКХ наблюдается острый дефицит дворников и сантехников на фоне самых низких зарплат в отрасли и ухода трудовых мигрантов в другие сферы, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. "Рабочий персонал – одна из самых дефицитных сфер на российском рынке труда, сейчас на одну вакансию приходится всего 2,5 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания, транспорт и логистику. Текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 250 тысяч вакансий, что на 45% превышает прошлогодние показатели", - отметили в пресс-службе HeadHunter. Наиболее дефицитными, по словам руководителя департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрия Михеева, за последний год стали дворники - увеличение числа вакансий произошло во всех регионах, в целом прирост предложений от работодателей составил 13%. Отмечен и дефицит сантехников: хотя число вакансий за год почти не изменилось, количество активных резюме снизилось на 20%. По словам Михеева, также наблюдается существенная нехватка водителей снегоуборочной техники: спрос на них за год вырос на 14%. По данным HeadHunter, несмотря на рост зарплат в среднем на 20% за год, у дворников и сантехников в России самый низкий заработок среди всех занятых в отрасли: 29,8 тысячи и 64,9 тысячи рублей в месяц. Медианная зарплата водителей снегоуборочной техники за год увеличилась на 8% - до 70 тысяч рублей, добавил Михеев. Наиболее же высоко оплачиваемыми рабочими специалистами в сфере ЖКХ являются сварщики - им предлагают в среднем 105,5 тысячи рублей в месяц. По всем рабочим специальностям медиана предлагаемой ежемесячной зарплаты в России составляет 74,2 тысячи рублей, добавили в пресс-службе HeadHunter.
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жкх, недвижимость, рынок труда
Экономика, ЖКХ, Недвижимость, рынок труда
Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ
Эксперты: в России наблюдается острая нехватка дворников и сантехников
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В российском ЖКХ наблюдается острый дефицит дворников и сантехников на фоне самых низких зарплат в отрасли и ухода трудовых мигрантов в другие сферы, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
"Рабочий персонал – одна из самых дефицитных сфер на российском рынке труда, сейчас на одну вакансию приходится всего 2,5 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания, транспорт и логистику. Текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 250 тысяч вакансий, что на 45% превышает прошлогодние показатели", - отметили в пресс-службе HeadHunter.
Наиболее дефицитными, по словам руководителя департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрия Михеева, за последний год стали дворники - увеличение числа вакансий произошло во всех регионах, в целом прирост предложений от работодателей составил 13%.
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Отмечен и дефицит сантехников: хотя число вакансий за год почти не изменилось, количество активных резюме снизилось на 20%. По словам Михеева, также наблюдается существенная нехватка водителей снегоуборочной техники: спрос на них за год вырос на 14%.
По данным HeadHunter, несмотря на рост зарплат в среднем на 20% за год, у дворников и сантехников в России самый низкий заработок среди всех занятых в отрасли: 29,8 тысячи и 64,9 тысячи рублей в месяц.
Медианная зарплата водителей снегоуборочной техники за год увеличилась на 8% - до 70 тысяч рублей, добавил Михеев.
Наиболее же высоко оплачиваемыми рабочими специалистами в сфере ЖКХ являются сварщики - им предлагают в среднем 105,5 тысячи рублей в месяц. По всем рабочим специальностям медиана предлагаемой ежемесячной зарплаты в России составляет 74,2 тысячи рублей, добавили в пресс-службе HeadHunter.