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Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ

Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ - 11.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, представителей каких профессий не хватает в сфере ЖКХ

В российском ЖКХ наблюдается острый дефицит дворников и сантехников на фоне самых низких зарплат в отрасли и ухода трудовых мигрантов в другие сферы, рассказали | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T05:21+0300

2024-03-11T05:21+0300

2024-03-11T05:21+0300

экономика

жкх

недвижимость

рынок труда

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В российском ЖКХ наблюдается острый дефицит дворников и сантехников на фоне самых низких зарплат в отрасли и ухода трудовых мигрантов в другие сферы, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. "Рабочий персонал – одна из самых дефицитных сфер на российском рынке труда, сейчас на одну вакансию приходится всего 2,5 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания, транспорт и логистику. Текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 250 тысяч вакансий, что на 45% превышает прошлогодние показатели", - отметили в пресс-службе HeadHunter. Наиболее дефицитными, по словам руководителя департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрия Михеева, за последний год стали дворники - увеличение числа вакансий произошло во всех регионах, в целом прирост предложений от работодателей составил 13%. Отмечен и дефицит сантехников: хотя число вакансий за год почти не изменилось, количество активных резюме снизилось на 20%. По словам Михеева, также наблюдается существенная нехватка водителей снегоуборочной техники: спрос на них за год вырос на 14%. По данным HeadHunter, несмотря на рост зарплат в среднем на 20% за год, у дворников и сантехников в России самый низкий заработок среди всех занятых в отрасли: 29,8 тысячи и 64,9 тысячи рублей в месяц. Медианная зарплата водителей снегоуборочной техники за год увеличилась на 8% - до 70 тысяч рублей, добавил Михеев. Наиболее же высоко оплачиваемыми рабочими специалистами в сфере ЖКХ являются сварщики - им предлагают в среднем 105,5 тысячи рублей в месяц. По всем рабочим специальностям медиана предлагаемой ежемесячной зарплаты в России составляет 74,2 тысячи рублей, добавили в пресс-службе HeadHunter.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жкх, недвижимость, рынок труда