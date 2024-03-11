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Российские власти не поддерживают регулирование цен на ГСМ, заявил Новак - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Российские власти не поддерживают регулирование цен на ГСМ, заявил Новак
Российские власти не поддерживают регулирование цен на ГСМ, заявил Новак - 11.03.2024, ПРАЙМ
Российские власти не поддерживают регулирование цен на ГСМ, заявил Новак
Идея госрегулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России не была поддержана властями, поскольку такая мера рискует создать предпосылки для... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T13:55+0300
2024-03-11T13:55+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Идея госрегулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России не была поддержана властями, поскольку такая мера рискует создать предпосылки для дефицита топлива в стране, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Идея введения государственного регулирования цен на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов неоднократно ранее прорабатывалась, но не была поддержана, так как может привести к искажению свободного рыночного ценообразования, дестимулировать инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и развитие сетей автозаправочных станций, что, в свою очередь, создает предпосылки для возникновения дефицита топлива", - сказал Новак в интервью журналу "Эксперт". Также, по словам вице-премьера, определять сейчас предельную цену на бензин на заправках было бы "некорректно". "Справедливая" розничная цена на топливо теоретически могла бы представлять собой сумму цены экспортной альтернативы и минимально необходимых затрат на ведение розничного бизнеса в зависимости от региона. Однако так как правительством было принято системное решение о субсидировании внутреннего потребителя топлива за счет рыночных экономических механизмов, таких как демпфер, то определять сейчас предельную розничную цену было бы некорректно", - пояснил он. В России наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на моторное топливо темпами, близкими к темпам инфляции, отметил Новак. Так, по его словам, с начала текущего года розничные цены на бензин и дизельное топливо не изменились, хотя инфляция составила 1,4%. "Без применения демпферного механизма, по экспертным оценкам, розничные цены на внутреннем рынке могли быть гораздо выше текущих", - заметил Новак. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
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россия, александр новак, цены на гсм, новости
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, цены на ГСМ, Новости
13:55 11.03.2024
 
Российские власти не поддерживают регулирование цен на ГСМ, заявил Новак

Новак: власти РФ не поддерживают идею регулирования цен на ГСМ в связи с риском дефицита

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Идея госрегулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России не была поддержана властями, поскольку такая мера рискует создать предпосылки для дефицита топлива в стране, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Идея введения государственного регулирования цен на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов неоднократно ранее прорабатывалась, но не была поддержана, так как может привести к искажению свободного рыночного ценообразования, дестимулировать инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и развитие сетей автозаправочных станций, что, в свою очередь, создает предпосылки для возникновения дефицита топлива", - сказал Новак в интервью журналу "Эксперт".
Также, по словам вице-премьера, определять сейчас предельную цену на бензин на заправках было бы "некорректно".
"Справедливая" розничная цена на топливо теоретически могла бы представлять собой сумму цены экспортной альтернативы и минимально необходимых затрат на ведение розничного бизнеса в зависимости от региона. Однако так как правительством было принято системное решение о субсидировании внутреннего потребителя топлива за счет рыночных экономических механизмов, таких как демпфер, то определять сейчас предельную розничную цену было бы некорректно", - пояснил он.
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В России наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на моторное топливо темпами, близкими к темпам инфляции, отметил Новак. Так, по его словам, с начала текущего года розничные цены на бензин и дизельное топливо не изменились, хотя инфляция составила 1,4%. "Без применения демпферного механизма, по экспертным оценкам, розничные цены на внутреннем рынке могли быть гораздо выше текущих", - заметил Новак.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр Новакцены на ГСМНовости
 
 
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