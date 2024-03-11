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Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны
Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны - 11.03.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны
Евросоюз исчерпал свои запасы вооружений во время конфликта на Украине, поэтому ЕС необходимо рассмотреть возможность разработки общего займа для развития... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:48+0300
2024-03-11T13:17+0300
жозеп боррель
оборона
новости
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Евросоюз исчерпал свои запасы вооружений во время конфликта на Украине, поэтому ЕС необходимо рассмотреть возможность разработки общего займа для развития оборонной промышленности, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге."Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства", - написал он.По словам Борреля, большая часть европейской оборонной промышленности сосредоточено в нескольких странах ЕС, и 40 процентов оборонных потребностей покрывается импортом.Боррель также высказался против введения новой должности еврокомиссара по обороне, но поддержал идею создания должности еврокомиссара по оборонной промышленности.Ранее Европейская комиссия представила законодательное предложение по новой стратегии оборонной промышленности ЕС, которая призывает к увеличению производства вооружений и более тесному сотрудничеству между странами-членами.По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не намерена атаковать страны ЕС, кроме того, ападные политики создают миф о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что заявления о планах на нападение на НАТО со стороны России - это информационная война, которая оправдывает агрессию Запада против России.
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жозеп боррель, оборона, новости
Жозеп Боррель, оборона, Новости
12:48 11.03.2024 (обновлено: 13:17 11.03.2024)
 
Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны

Боррель заявил об "истощенных" запасах оружия и призвал увеличивать долги ЕС ради обороны

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Евросоюз исчерпал свои запасы вооружений во время конфликта на Украине, поэтому ЕС необходимо рассмотреть возможность разработки общего займа для развития оборонной промышленности, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
"Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства", - написал он.
По словам Борреля, большая часть европейской оборонной промышленности сосредоточено в нескольких странах ЕС, и 40 процентов оборонных потребностей покрывается импортом.
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Боррель также высказался против введения новой должности еврокомиссара по обороне, но поддержал идею создания должности еврокомиссара по оборонной промышленности.
Ранее Европейская комиссия представила законодательное предложение по новой стратегии оборонной промышленности ЕС, которая призывает к увеличению производства вооружений и более тесному сотрудничеству между странами-членами.
По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не намерена атаковать страны ЕС, кроме того, ападные политики создают миф о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что заявления о планах на нападение на НАТО со стороны России - это информационная война, которая оправдывает агрессию Запада против России.
 
Жозеп БоррельоборонаНовости
 
 
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