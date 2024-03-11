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Крупнейшие в России производители кормов для кошек и собак снизят цены

Крупнейшие в России производители кормов для кошек и собак снизят цены - 11.03.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие в России производители кормов для кошек и собак снизят цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала крупнейших в РФ производителей кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия"... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T10:35+0300

2024-03-11T10:35+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала крупнейших в РФ производителей кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" занимающими коллективное доминирующее положение на рынке, компании выразили готовность снизить отпускные цены на ряд кормов, говорится в сообщении ведомства."Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний "Марс" и ООО "Нестле Россия". В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке", - сообщило ведомство.Анализ состояния конкуренции на этом рынке служба проводила в связи с поступлением жалоб граждан на цены на корма для кошек и собак.В ведомстве добавили, что ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" заявили о готовности предоставить сетям-партнерам промо-скидки до 30 процентов на определенный ассортимент кормов для кошек и собак. ООО "Нестле Россия" также снизит цены на корма бренда "Дарлинг", который является наиболее доступным для потребителей.ФАС России продолжит отслеживать ценовую ситуацию на данном рынке и в случае выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования, добавляет ведомство.

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россия, корма для животных, фас рф, новости