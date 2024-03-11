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Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России - 11.03.2024, ПРАЙМ
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30 процентов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе открытия... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:10+0300
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2024-03-11T11:10+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30 процентов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия"."И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова.Ко всему прочему, в России также наблюдается снижение уровня безработицы. Так, за последние шесть лет она снизилась на 20 процентов, что говорит о системных изменениях рынка труда. Среднегодовая занятость, в свою очередь, достигал показателя в 73.6 миллиона человек.По словам вице-премьера, Фестиваль профессий был организован в качестве ответа на эти сдвиги. Кроме того, фестиваль проводится впервые и предваряет предстоящую Всероссийскую ярмарку вакансий.
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россия, реальные зарплаты, новости
РОССИЯ, реальные зарплаты, Новости
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Голикова: реальная зарплата в России выросла более чем на 30 процентов за шесть лет
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30 процентов, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".
"И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова.
Ко всему прочему, в России также наблюдается снижение уровня безработицы. Так, за последние шесть лет она снизилась на 20 процентов, что говорит о системных изменениях рынка труда. Среднегодовая занятость, в свою очередь, достигал показателя в 73.6 миллиона человек.
Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет
По словам вице-премьера, Фестиваль профессий был организован в качестве ответа на эти сдвиги. Кроме того, фестиваль проводится впервые и предваряет предстоящую Всероссийскую ярмарку вакансий.