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Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России

Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России - 11.03.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России

Европейским странам следует вести диалог с Россией на языке баланса сил. Такое мнение выразил глава МИД Франции Стефан Сежурне в беседе с изданием La Tribune du | 11.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Европейским странам следует вести диалог с Россией на языке баланса сил. Такое мнение выразил глава МИД Франции Стефан Сежурне в беседе с изданием La Tribune du Dimanche."Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке баланса сил", — заявил Сежурне.По словам дипломата, Париж никогда не имел двусмысленности в отношении Москвы, однако Франция пытается добиться всплеска поддержки Украины для подтверждения единства Европы.Сежурне также отметил, что вопрос о введении иностранного контингента на Украину сводится к тому, сможет ли Запад заставить Россию прекратить военные действия чем-либо кроме "максимальной поддержки Украины".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Однако лидеры французских партий отказались поддержать такую позицию, обвинив Макрона в втягивании страны в конфликт без согласования с Национальным собранием.Российская сторона отмечала, что обсуждение возможности отправки иностранных контингентов на Украину неизбежно приведет к военному противостоянию между Россией и НАТО.

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