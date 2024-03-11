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Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России - 11.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России
Европейским странам следует вести диалог с Россией на языке баланса сил. Такое мнение выразил глава МИД Франции Стефан Сежурне в беседе с изданием La Tribune du | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:34+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Европейским странам следует вести диалог с Россией на языке баланса сил. Такое мнение выразил глава МИД Франции Стефан Сежурне в беседе с изданием La Tribune du Dimanche."Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке баланса сил", — заявил Сежурне.По словам дипломата, Париж никогда не имел двусмысленности в отношении Москвы, однако Франция пытается добиться всплеска поддержки Украины для подтверждения единства Европы.Сежурне также отметил, что вопрос о введении иностранного контингента на Украину сводится к тому, сможет ли Запад заставить Россию прекратить военные действия чем-либо кроме "максимальной поддержки Украины".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Однако лидеры французских партий отказались поддержать такую позицию, обвинив Макрона в втягивании страны в конфликт без согласования с Национальным собранием.Российская сторона отмечала, что обсуждение возможности отправки иностранных контингентов на Украину неизбежно приведет к военному противостоянию между Россией и НАТО.
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ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости, Политика
Глава МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава МИД Франции Сежурне призвал к диалогу с Россией на языке баланса сил
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Европейским странам следует вести диалог с Россией на языке баланса сил. Такое мнение выразил глава МИД Франции Стефан Сежурне в беседе с изданием La Tribune du Dimanche
.
"Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке баланса сил", — заявил Сежурне.
По словам дипломата, Париж никогда не имел двусмысленности в отношении Москвы, однако Франция пытается добиться всплеска поддержки Украины для подтверждения единства Европы.
Сежурне также отметил, что вопрос о введении иностранного контингента на Украину сводится к тому, сможет ли Запад заставить Россию прекратить военные действия чем-либо кроме "максимальной поддержки Украины".
Во Франции заявили о крахе французской дипломатии
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Однако лидеры французских партий отказались поддержать такую позицию, обвинив Макрона в втягивании страны в конфликт без согласования с Национальным собранием.
Российская сторона отмечала, что обсуждение возможности отправки иностранных контингентов на Украину неизбежно приведет к военному противостоянию между Россией и НАТО.