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Мишустин поручил проконтролировать ход социальной газификации в субъектах
Мишустин поручил проконтролировать ход социальной газификации в субъектах - 11.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил проконтролировать ход социальной газификации в субъектах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:34+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть удобна для населения. "Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Премьер отметил, что число договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам в рамках программы социальной газификации в России превысило 1,1 миллиона, 900 тысяч из них уже полностью выполнены, а число желающих получить эту услугу постоянно растет.По его словам, в тех поселках, где существует техническая возможность проведения коммуникаций, за получением такой услуги обратились свыше 90% владельцев жилья.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
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россия, газификация, михаил мишустин, новости
Энергетика, РОССИЯ, газификация, Михаил Мишустин, Новости
Мишустин поручил проконтролировать ход социальной газификации в субъектах
Мишустин попросил глав регионов контролировать ход социальной газификации в субъектах
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав субъектов страны контролировать проведение социальной газификации и отметил, что данная программа должна быть удобна для населения.
"Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Премьер отметил, что число договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам в рамках программы социальной газификации в России превысило 1,1 миллиона, 900 тысяч из них уже полностью выполнены, а число желающих получить эту услугу постоянно растет.
По его словам, в тех поселках, где существует техническая возможность проведения коммуникаций, за получением такой услуги обратились свыше 90% владельцев жилья.
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.