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Суд может взыскать с Net4Gas 113 миллинов евро в пользу "Газпром экспорта"

Суд может взыскать с Net4Gas 113 миллинов евро в пользу "Газпром экспорта" - 11.03.2024, ПРАЙМ

Суд может взыскать с Net4Gas 113 миллинов евро в пользу "Газпром экспорта"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с оператора внутренних газопроводов Чехии Net4Gas около 113 миллионов евро (около... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T10:55+0300

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с оператора внутренних газопроводов Чехии Net4Gas около 113 миллионов евро (около 11,2 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу "Газпром экспорта", если чешская компания не прекратит разбирательство в иностранном арбитраже, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Суд 6 марта полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор "в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики". Суд также взыскал с ответчика денежные средства на случай нарушения запрета. Объем взыскания не уточнялся. Согласно заявлению Net4Gas в феврале, около года назад эта компания не получила причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. По данным Net4Gas, переговоры с российской компанией не принесли положительного результата, и Net4Gas решила приступить к арбитражному разбирательству. Как сообщал информагентству ЧТК главный экономист пражского банка Trinity Bank Лукаш Кованда, "Газпром" не платил Net4Gas с конца 2022 года. Ранее российская компания арендовала газопроводы на территории Чехии, чтобы использовать их для поставок газа по газопроводу "Северный поток" с севера Германии в ее южную часть и в Австрию. По словам Кованды, после разрушения газопроводов "Северный поток" "Газпром" явно не видит причин, по которым он должен продолжать платить Net4Gas за арендованную мощность газопровода. При этом, по мнению чешской стороны, он прекратил выплату раньше, чем мог по закону. Госкомпания ČEPS по поручению правительства купила 29 сентября фирму Net4Gas Holdings, которая управляет разветвленной системой газопроводов и газотранспортных станций на территории Чехии, за 5 миллиардов крон.

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