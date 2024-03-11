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Мошенники выманивают образцы голосов россиян: как не попасться на уловку

Мошенники выманивают образцы голосов россиян: как не попасться на уловку - 11.03.2024, ПРАЙМ

Мошенники выманивают образцы голосов россиян: как не попасться на уловку

Мошенники под разными предлогами стараются получить у пользователей смартфонов образцы их голосов. Очередной трюк — просьба записать голосовое сообщение, чтобы... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T02:02+0300

2024-03-11T02:02+0300

2024-03-11T02:02+0300

мошенничество

ваге закарян

нейросеть

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники под разными предлогами стараются получить у пользователей смартфонов образцы их голосов. Очередной трюк — просьба записать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем предложить заказ на озвучивание рекламы или фильмов. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, эта уловка позволяет мошенникам с помощью искусственного интеллекта генерировать фразы, которые можно применять в схемах по незаконному получению денег. Ведь голосовая просьба о помощи, сгенерированная нейросетью, сможет убедить родственников этого человека отправить деньги. Или взять кредит в банке, используя готовые фразы для беседы с оператором.Как подчеркивает эксперт, злоумышленники в этих же целях используют голосовые сообщения со взломанных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. Пока это происходит нечасто, но с развитием нейросетей и технологий создавать поддельные обращения будет проще. “Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться, как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам”, - предупреждает Закарян.Если у вас возникли сомнения, что с вами разговаривает представитель студии звукозаписи, сотрудник банка или правоохранительных органов, немедленно положите трубку и перезвоните собеседнику."Мошеннические программы могут маскировать и изменять голос в режиме реального времени — если вам кажется, что знакомый собеседник ведет себя странно, просто повесьте трубку и перезвоните сами. Скорее всего, обнаружится, что ваш приятель даже не подозревает, что ему нужна какая-то помощь”, - заключил специалист.

https://1prime.ru/20240306/moshenniki-845987121.html

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ваге закарян, нейросеть