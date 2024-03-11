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Структура IKEA попросила суд снять арест с ее активов в деле по иску ФНС

Структура IKEA попросила суд снять арест с ее активов в деле по иску ФНС - 11.03.2024, ПРАЙМ

Структура IKEA попросила суд снять арест с ее активов в деле по иску ФНС

ООО "Торг", одна из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, просит арбитражный суд Московской области отменить арест активов | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T13:04+0300

2024-03-11T13:04+0300

2024-03-11T13:05+0300

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. ООО "Торг", одна из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, просит арбитражный суд Московской области отменить арест активов на сумму более 12,9 миллиарда рублей, наложенный в деле по иску ФНС России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд 7 марта удовлетворил заявление ФНС о принятии обеспечительных мер, арестовав денежные средства на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом. На заседании суда в понедельник ответчик попросил меры отменить. Представитель ООО "Торг" сообщил, что эта компания в настоящее время исполняет обязательства перед тысячами покупателей по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, на это тратятся миллионы рублей. Кроме того, деньги нужны на эксплуатацию принадлежащего ответчику склада, в том числе на обеспечение противопожарных мероприятий. Юрист напомнил о пожаре на объекте IKEA в Химках в 2022 году. По его словам, истец должен быть заинтересован в сохранности комплекса, на который он планирует обратить взыскание. Ответчик также заявил, что арест склада является избыточным, так как этим имуществом невозможно распорядиться без решения правительственной комиссии. Представители ФНС и Генпрокуратуры возражали против снятия обеспечения. Суд решения по ходатайству об отмене обеспечительных мер пока не вынес. В своем заявлении инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 просит признать недействительной сделкой перечисление ООО "Торг" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited и применить последствия недействительности в виде взыскания всей суммы в доход государства. Основные слушания по делу назначены на апрель. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики. В сентябре 2023 года стало известно, что группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA.

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россия, ikea, фнс, активы, арест, новости