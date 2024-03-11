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Главное угощение на Масленицу наконец подешевело
Главное угощение на Масленицу наконец подешевело - 11.03.2024, ПРАЙМ
Главное угощение на Масленицу наконец подешевело
В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T03:03+0300
2024-03-11T03:03+0300
2024-03-11T10:12+0300
икра
цены на икру кеты
красная икра
цены на икру нерки
выпуск готовой красной икры
лососевая икра
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.По данным "Платформы ОФД", сейчас красная икра продается дешевле, чем год назад - в среднем на 6 процентов. Как полагает Зобов, цены не снижаются, а возвращаются к норме после скачков конца прошлого года.“Сыграл роль хороший вылов лососевых, а также известные ограничения на наш экспорт со стороны недружественных стран”, - объяснил эксперт.Летом обычно происходит спад спроса на красную икру и цена на нее, как предполагает маркетолог, может еще немного упасть.Но сезонные колебания цены - лишь верхушка айсберга. “Все более серьезным вопросом становится реальная или мнимая фальсификация красной икры”, - считает специалист. Эта сфера должна вызвать пристальное внимание контролирующих ведомств.
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икра, цены на икру кеты, красная икра, цены на икру нерки, выпуск готовой красной икры, лососевая икра
икра, цены на икру кеты, красная икра, цены на икру нерки, выпуск готовой красной икры, лососевая икра
Главное угощение на Масленицу наконец подешевело
Экономист Зобов: красная икра подешевела после Нового года и цена продолжит падать
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.
По данным "Платформы ОФД", сейчас красная икра продается дешевле, чем год назад - в среднем на 6 процентов. Как полагает Зобов, цены не снижаются, а возвращаются к норме после скачков конца прошлого года.
“Сыграл роль хороший вылов лососевых, а также известные ограничения на наш экспорт со стороны недружественных стран”, - объяснил эксперт.
Россияне стали есть больше красной икры
Летом обычно происходит спад спроса на красную икру и цена на нее, как предполагает маркетолог, может еще немного упасть.
Но сезонные колебания цены - лишь верхушка айсберга. “Все более серьезным вопросом становится реальная или мнимая фальсификация красной икры”, - считает специалист. Эта сфера должна вызвать пристальное внимание контролирующих ведомств.