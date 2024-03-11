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Главное угощение на Масленицу наконец подешевело

Главное угощение на Масленицу наконец подешевело - 11.03.2024, ПРАЙМ

Главное угощение на Масленицу наконец подешевело

В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга... | 11.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.По данным "Платформы ОФД", сейчас красная икра продается дешевле, чем год назад - в среднем на 6 процентов. Как полагает Зобов, цены не снижаются, а возвращаются к норме после скачков конца прошлого года.“Сыграл роль хороший вылов лососевых, а также известные ограничения на наш экспорт со стороны недружественных стран”, - объяснил эксперт.Летом обычно происходит спад спроса на красную икру и цена на нее, как предполагает маркетолог, может еще немного упасть.Но сезонные колебания цены - лишь верхушка айсберга. “Все более серьезным вопросом становится реальная или мнимая фальсификация красной икры”, - считает специалист. Эта сфера должна вызвать пристальное внимание контролирующих ведомств.

https://1prime.ru/20240111/842774331.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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