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Главное угощение на Масленицу наконец подешевело - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Главное угощение на Масленицу наконец подешевело
Главное угощение на Масленицу наконец подешевело - 11.03.2024, ПРАЙМ
Главное угощение на Масленицу наконец подешевело
В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T03:03+0300
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икра
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красная икра
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лососевая икра
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.По данным "Платформы ОФД", сейчас красная икра продается дешевле, чем год назад - в среднем на 6 процентов. Как полагает Зобов, цены не снижаются, а возвращаются к норме после скачков конца прошлого года.“Сыграл роль хороший вылов лососевых, а также известные ограничения на наш экспорт со стороны недружественных стран”, - объяснил эксперт.Летом обычно происходит спад спроса на красную икру и цена на нее, как предполагает маркетолог, может еще немного упасть.Но сезонные колебания цены - лишь верхушка айсберга. “Все более серьезным вопросом становится реальная или мнимая фальсификация красной икры”, - считает специалист. Эта сфера должна вызвать пристальное внимание контролирующих ведомств.
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икра, цены на икру кеты, красная икра, цены на икру нерки, выпуск готовой красной икры, лососевая икра
икра, цены на икру кеты, красная икра, цены на икру нерки, выпуск готовой красной икры, лососевая икра
03:03 11.03.2024 (обновлено: 10:12 11.03.2024)
 
Главное угощение на Масленицу наконец подешевело

Экономист Зобов: красная икра подешевела после Нового года и цена продолжит падать

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры в Москве
Продажа красной икры в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России снизились цену на красную икру. Продолжится ли этот тренд в течение ближайших месяцев, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.
По данным "Платформы ОФД", сейчас красная икра продается дешевле, чем год назад - в среднем на 6 процентов. Как полагает Зобов, цены не снижаются, а возвращаются к норме после скачков конца прошлого года.
“Сыграл роль хороший вылов лососевых, а также известные ограничения на наш экспорт со стороны недружественных стран”, - объяснил эксперт.
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2024
Россияне стали есть больше красной икры
11 января, 17:02
Летом обычно происходит спад спроса на красную икру и цена на нее, как предполагает маркетолог, может еще немного упасть.
Но сезонные колебания цены - лишь верхушка айсберга. “Все более серьезным вопросом становится реальная или мнимая фальсификация красной икры”, - считает специалист. Эта сфера должна вызвать пристальное внимание контролирующих ведомств.
 
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