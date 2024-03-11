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Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС - 11.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240311/konfiskatsiya-846133126.html
Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС
Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС - 11.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС
Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T06:41+0300
2024-03-11T06:41+0300
экономика
санкции против рф
замороженные российские активы
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион; опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее ЕС как привлекательного инвестиционного центра. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". САНКЦИОННЫЙ БУМЕРАНГ Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала падать уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно снижается, по данным МВФ, и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году. Кроме того, активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это наглядно отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи своих исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет свои позиции юань - в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%. ЧЕМ ГРОЗИТ КОНФИСКАЦИЯ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ Дальнейшее обсуждение судьбы замороженных российских активов только усугубит проблему, уверены опрошенные экономисты. Их конфискация, если она все-таки состоится, приведет только к потере доверия иностранных инвесторов к евро и местным клиринговым центрам. "Утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. Конфискация российских активов может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Конфискация активов может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в ЕС, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций", - соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. А еще конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами по коммерческому диалогу из Африки, Азии, Латинской Америки, уверен его коллега Тимофей Воронин. Это негативно скажется на темпах роста экономик союза. Негативных показателей уже ждут и сами финансовые власти: Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам текущего года - до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.
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4.7
96
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санкции против рф, замороженные российские активы
Экономика, санкции против РФ, замороженные российские активы
06:41 11.03.2024
 
Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС

Эксперты: конфискация российских активов разрушит доверие к евро и снизит инвестиции в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион; опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее ЕС как привлекательного инвестиционного центра.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
В Киеве сообщили о подготовке механизма для доступа к российским активам
7 марта, 17:15
САНКЦИОННЫЙ БУМЕРАНГ
Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала падать уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно снижается, по данным МВФ, и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году.
Кроме того, активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это наглядно отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи своих исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет свои позиции юань - в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
В Белом доме раскрыли, что нужно для конфискации активов России
27 февраля, 22:39
ЧЕМ ГРОЗИТ КОНФИСКАЦИЯ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ
Дальнейшее обсуждение судьбы замороженных российских активов только усугубит проблему, уверены опрошенные экономисты. Их конфискация, если она все-таки состоится, приведет только к потере доверия иностранных инвесторов к евро и местным клиринговым центрам.
"Утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. Конфискация российских активов может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Конфискация активов может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в ЕС, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций", - соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
А еще конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами по коммерческому диалогу из Африки, Азии, Латинской Америки, уверен его коллега Тимофей Воронин. Это негативно скажется на темпах роста экономик союза. Негативных показателей уже ждут и сами финансовые власти: Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам текущего года - до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.
 
Экономикасанкции против РФзамороженные российские активы
 
 
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