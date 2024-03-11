https://1prime.ru/20240311/konfiskatsiya-846133126.html

Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС

Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС - 11.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты предостерегли от конфискации российских активов в ЕС

Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T06:41+0300

2024-03-11T06:41+0300

2024-03-11T06:41+0300

экономика

санкции против рф

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион; опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее ЕС как привлекательного инвестиционного центра. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". САНКЦИОННЫЙ БУМЕРАНГ Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала падать уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно снижается, по данным МВФ, и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году. Кроме того, активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это наглядно отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи своих исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет свои позиции юань - в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%. ЧЕМ ГРОЗИТ КОНФИСКАЦИЯ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ Дальнейшее обсуждение судьбы замороженных российских активов только усугубит проблему, уверены опрошенные экономисты. Их конфискация, если она все-таки состоится, приведет только к потере доверия иностранных инвесторов к евро и местным клиринговым центрам. "Утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. Конфискация российских активов может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Конфискация активов может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в ЕС, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций", - соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. А еще конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами по коммерческому диалогу из Африки, Азии, Латинской Америки, уверен его коллега Тимофей Воронин. Это негативно скажется на темпах роста экономик союза. Негативных показателей уже ждут и сами финансовые власти: Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам текущего года - до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.

https://1prime.ru/20240307/846076681.html

https://1prime.ru/20240227/844608550.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, замороженные российские активы