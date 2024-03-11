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Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию, пишет СМИ - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию, пишет СМИ
Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию, пишет СМИ - 11.03.2024, ПРАЙМ
Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию, пишет СМИ
Мигрантов обяжут покинуть Россию, если они будут работать не по профилю, предложенному при оргнаборе, пишут "Известия". | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:02+0300
2024-03-11T09:47+0300
трудовые мигранты
минтруд рф
кабмин
россия
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мигрантов обяжут покинуть Россию, если они будут работать не по профилю, предложенному при оргнаборе, пишут "Известия".Трудовой мигрант — лицо, которое с целью найма на работу к иностранному физическому или юридическому лицу на законном основании переезжает на определенный срок в страну, гражданином которой оно не является.Соответствующий законопроект подготовлен Минтрудом по поручению правительства. Документ предлагает ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя в соответствии со специальными документами, а компания, которая его нанимает, будет вносить авансовые платежи. Как отмечают в ведомстве, такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его наем, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу. Если же такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть страну в течение 15 дней. Подчеркивается, что новые правила распространятся на всех турдовых мигрантов, которые приехали в Россию.
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трудовые мигранты, минтруд рф, россия
Трудовые мигранты, Минтруд РФ, Кабмин, РОССИЯ
09:02 11.03.2024 (обновлено: 09:47 11.03.2024)
 
Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию, пишет СМИ

"Известия": из России планируется выслать мигрантов, работающих не по профессии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРейд УФМС по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд УФМС по выявлению нелегальных мигрантов - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мигрантов обяжут покинуть Россию, если они будут работать не по профилю, предложенному при оргнаборе, пишут "Известия".
Трудовой мигрант — лицо, которое с целью найма на работу к иностранному физическому или юридическому лицу на законном основании переезжает на определенный срок в страну, гражданином которой оно не является.
Соответствующий законопроект подготовлен Минтрудом по поручению правительства. Документ предлагает ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов.
%Гастарбайтеры - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2024
Мигрантам создадут памятку о правилах и нормах поведения в России
19 января, 18:21
В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя в соответствии со специальными документами, а компания, которая его нанимает, будет вносить авансовые платежи.
Как отмечают в ведомстве, такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его наем, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу. Если же такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть страну в течение 15 дней. Подчеркивается, что новые правила распространятся на всех турдовых мигрантов, которые приехали в Россию.
 
КабминТрудовые мигрантыМинтруд РФРОССИЯ
 
 
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