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НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции, заявил Столтенберг

НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции, заявил Столтенберг - 11.03.2024, ПРАЙМ

НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции, заявил Столтенберг

НАТО не собирается включать Швецию в число стран с ядерным оружием, а также размещать на ее территории новые боевые подразделения, заявил генеральный секретарь... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T13:52+0300

2024-03-11T13:52+0300

2024-03-11T13:52+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. НАТО не собирается включать Швецию в число стран с ядерным оружием, а также размещать на ее территории новые боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции."У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции", - отметил он.По словам Столтенберга, присоединение к альянсу Финляндии и Швеции окажет позитивное влияние на всех учатников объединения, в особенности на страны Севера и Балтии.Ранее 7 марта Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом альянса. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора.

https://1prime.ru/20240307/sweden-846075562.html

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швеция, нато, ядерное оружие, новости