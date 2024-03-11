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Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит угроз НАТО со стороны России - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит угроз НАТО со стороны России
Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит угроз НАТО со стороны России - 11.03.2024, ПРАЙМ
Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит угроз НАТО со стороны России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не наблюдает непосредственной военной угрозы для Альянса со стороны России, внимание которой полностью... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:27+0300
2024-03-11T14:35+0300
политика
нато
россия
йенс столтенберг
новости
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не наблюдает непосредственной военной угрозы для Альянса со стороны России, внимание которой полностью сконцентрировано на Украине. Об этом он сообщил в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции в Брюсселе."Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса", - отметил генеральный секретарь НАТО.В то время, как Швеция уже стала 32-м членом НАТО, генеральный секретарь подтвердил, что флаг Швеции будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, официально заявляя о присоединении страны к блоку.Ранее президент России Владимир Путин высказался об отсутствии намерений страны нападать на членов НАТО. Он заявил, что западные политики создают мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем, однако "разумные люди прекрасно понимают, что это не так".Путин также подчеркнул готовность России к диалогу и призвал западные страны задуматься о своих последующих шагах, учитывая, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно.
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нато, россия, йенс столтенберг, новости
Политика, НАТО, РОССИЯ, Йенс Столтенберг, Новости
14:27 11.03.2024 (обновлено: 14:35 11.03.2024)
 
Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит угроз НАТО со стороны России

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы для Альянса со стороны России

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не наблюдает непосредственной военной угрозы для Альянса со стороны России, внимание которой полностью сконцентрировано на Украине. Об этом он сообщил в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции в Брюсселе.
"Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса", - отметил генеральный секретарь НАТО.
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В то время, как Швеция уже стала 32-м членом НАТО, генеральный секретарь подтвердил, что флаг Швеции будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, официально заявляя о присоединении страны к блоку.
Ранее президент России Владимир Путин высказался об отсутствии намерений страны нападать на членов НАТО. Он заявил, что западные политики создают мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем, однако "разумные люди прекрасно понимают, что это не так".
Путин также подчеркнул готовность России к диалогу и призвал западные страны задуматься о своих последующих шагах, учитывая, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно.
 
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