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Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия
Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ
Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия
Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:32+0300
2024-03-11T12:32+0300
2024-03-11T12:42+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - заявил пресс-секретарь президента России.Ранее телеканал CNN опубликовал сведения, что американские чиновники еще в 2022 году начали активную подготовку к возможному удару российской стороны по Украине с использованием ядерного оружия.Отмечалось, что Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения.В Москве сообщали, что российская сторона может применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие, Новости, Дмитрий Песков
Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия
Песков: обвинения РФ в использовании ядерного оружия на Украине - из серии "рассуждалок"
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее телеканал CNN опубликовал
сведения, что американские чиновники еще в 2022 году начали активную подготовку к возможному удару российской стороны по Украине с использованием ядерного оружия.
"Страшнее ядерного оружия". Forbes назвал главную угрозу для гегемонии США
Отмечалось, что Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения.
В Москве сообщали, что российская сторона может применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО.