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Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия
Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ
Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия
Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:32+0300
2024-03-11T12:42+0300
вооружения
россия
украина
ядерное оружие
новости
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - заявил пресс-секретарь президента России.Ранее телеканал CNN опубликовал сведения, что американские чиновники еще в 2022 году начали активную подготовку к возможному удару российской стороны по Украине с использованием ядерного оружия.Отмечалось, что Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения.В Москве сообщали, что российская сторона может применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО.
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россия, украина, ядерное оружие, новости, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие, Новости, Дмитрий Песков
12:32 11.03.2024 (обновлено: 12:42 11.03.2024)
 
Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия

Песков: обвинения РФ в использовании ядерного оружия на Украине - из серии "рассуждалок"

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее телеканал CNN опубликовал сведения, что американские чиновники еще в 2022 году начали активную подготовку к возможному удару российской стороны по Украине с использованием ядерного оружия.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
"Страшнее ядерного оружия". Forbes назвал главную угрозу для гегемонии США
Вчера, 07:19
Отмечалось, что Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения.
В Москве сообщали, что российская сторона может применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО.
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАядерное оружиеНовостиДмитрий Песков
 
 
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