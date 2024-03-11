https://1prime.ru/20240311/nuclear-846149405.html

Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия

Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ

Песков назвал "рассуждалками" обвинения России в применении ядерного оружия

Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T12:32+0300

2024-03-11T12:32+0300

2024-03-11T12:42+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Обвинения России в использовании на Украине ядерного оружия являются "рассуждалками", которые появляются в прессе. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - заявил пресс-секретарь президента России.Ранее телеканал CNN опубликовал сведения, что американские чиновники еще в 2022 году начали активную подготовку к возможному удару российской стороны по Украине с использованием ядерного оружия.Отмечалось, что Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения.В Москве сообщали, что российская сторона может применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО.

https://1prime.ru/20240310/846119369.html

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россия, украина, ядерное оружие, новости, дмитрий песков