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"Россети" увеличат финансирование инвестпрограммы в Самарской области

"Россети" увеличат финансирование инвестпрограммы в Самарской области - 11.03.2024, ПРАЙМ

"Россети" увеличат финансирование инвестпрограммы в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили ключевые инфраструктурные... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T20:11+0300

2024-03-11T20:11+0300

2024-03-11T20:11+0300

россети

самарская область

инвестиции

россия

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили ключевые инфраструктурные проекты в регионе, вопросы тарифного регулирования и консолидации сетевых активов. "Компания "Россети" — надежный партнер Самарской области. Реализация инфраструктурных проектов во многом зависит от нашей совместной работы, поэтому мы находимся в постоянном контакте, по всем возникающим вопросам находим точные и выверенные решения", — отметил Дмитрий Азаров. Как рассказал Рюмин, в 2023 году объем инвестпрограммы Группы "Россети" в Самарской области составил 2,7 миллиарда рублей. Ключевой задачей стало переустройство сетей в зоне создания транспортного обхода Тольятти с новым мостом через Волгу, который станет частью международного коридора в Западный Китай. Этот объект включен в нацпроект – Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, "Россети" выполнили около 4 тысяч договоров на технологическое присоединение. В числе крупнейших мероприятий – электроснабжение жилых домов в строящихся микрорайонах "Южный город" и "Новая Самара". По словам гендиректора ПАО "Россети", в текущем году объем инвестиций увеличится до 3,7 миллиарда рублей."Завершим переустройство сетей для новой автодороги в Тольятти. Планируем модернизацию оборудования магистральных подстанций, от которых зависит надежность всей Самарской энергосистемы. Конечно, продолжим работу по электроснабжению жилых и производственных объектов, включая нефтегазовые предприятия", – подчеркнул Андрей Рюмин."Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.

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россети, самарская область, инвестиции, россия