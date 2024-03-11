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Песков раскритиковал Санду за обвинения России в "энергетическом шантаже"
Песков раскритиковал Санду за обвинения России в "энергетическом шантаже" - 11.03.2024, ПРАЙМ
Песков раскритиковал Санду за обвинения России в "энергетическом шантаже"
Выдвинутые президентом Молдавии Майей Санду обвинения России в "энергетическом шантаже" считают в Кремле несостоятельными и неоправданными, заявил журналистам... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:24+0300
2024-03-11T12:24+0300
2024-03-11T12:24+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Выдвинутые президентом Молдавии Майей Санду обвинения России в "энергетическом шантаже" считают в Кремле несостоятельными и неоправданными, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В четверг Санду совершила рабочий визит во Францию, где провела встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Также она присутствовала при подписании двусторонних соглашений по безопасности и экономике. "Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже", - подчеркнул Песков.В то же время, по его словам, ни о каком шантаже речи не идет, это "абсолютно коммерческие вопросы". "Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - заключил пресс-секретарь.
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россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, Дмитрий Песков
Песков раскритиковал Санду за обвинения России в "энергетическом шантаже"
Песков: обвинения России в "энергетическом шантаже" со стороны Санду несостоятельны
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Выдвинутые президентом Молдавии Майей Санду обвинения России в "энергетическом шантаже" считают в Кремле несостоятельными и неоправданными, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В четверг Санду совершила рабочий визит во Францию, где провела встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Также она присутствовала при подписании двусторонних соглашений по безопасности и экономике.
"Собственно, Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже", - подчеркнул Песков.
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В то же время, по его словам, ни о каком шантаже речи не идет, это "абсолютно коммерческие вопросы". "Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - заключил пресс-секретарь.