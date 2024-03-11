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Офицер ВСУ рассказал о "русских кротах" в украинском Генштабе - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Офицер ВСУ рассказал о "русских кротах" в украинском Генштабе
Офицер ВСУ рассказал о "русских кротах" в украинском Генштабе - 11.03.2024, ПРАЙМ
Офицер ВСУ рассказал о "русских кротах" в украинском Генштабе
В Генштабе и Минобороны Украины сидят "кроты Путина", которые сливают русским все планы командования, заявил офицер ВСУ Арти Грин в эфире YouTube-канала... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:43+0300
2024-03-11T12:44+0300
всу
шпионаж
разведка
генштаб
россия
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. В Генштабе и Минобороны Украины сидят "кроты Путина", которые сливают русским все планы командования, заявил офицер ВСУ Арти Грин в эфире YouTube-канала Politeka .Он высказал мнение, что дезинформаторов в украинской разведке больше, чем информаторов, однако контрразведки при этом фактически нет. В итоге практически вся информация о грядущих боевых действиях утекает из Генштаба."Мы по какой-то загадочной причине проспали огромное количество пополнений противника. Мы понятия не имели, сколько противник накопил, и он перешел в наступление массированно сразу после окончания нашего наступления", — отметил Грин.Ранее о том, что российская военная разведка ведет сильную агентурную работу на Украине, писало французское издание Le Monde. Речь идет о сборе оперативных данных (типы транспортных средств, местонахождение украинских оборонительных позиций и системы ПВО в Одесской и Харьковской областях) и тактической информации.Сведения о системах безопасности на критических объектах, путях доставки иностранного оружия в страну и видах вооружения также оказываются в распоряжении российских спецслужб весьма оперативно. Во многом это объясняет эффективность российских ударов по украинской инфраструктуре.
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всу, шпионаж, разведка, генштаб, россия
ВСУ, шпионаж, разведка, Генштаб, РОССИЯ
12:43 11.03.2024 (обновлено: 12:44 11.03.2024)
 
Офицер ВСУ рассказал о "русских кротах" в украинском Генштабе

Офицер ВСУ объяснил провалы на фронте сливом информации о военных планах

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкТанки на поле боя
Танки на поле боя - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. В Генштабе и Минобороны Украины сидят "кроты Путина", которые сливают русским все планы командования, заявил офицер ВСУ Арти Грин в эфире YouTube-канала Politeka .
Он высказал мнение, что дезинформаторов в украинской разведке больше, чем информаторов, однако контрразведки при этом фактически нет. В итоге практически вся информация о грядущих боевых действиях утекает из Генштаба.
"Мы по какой-то загадочной причине проспали огромное количество пополнений противника. Мы понятия не имели, сколько противник накопил, и он перешел в наступление массированно сразу после окончания нашего наступления", — отметил Грин.
Американские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Россия нащупала "ахиллесову пяту" Запада
11:51
Ранее о том, что российская военная разведка ведет сильную агентурную работу на Украине, писало французское издание Le Monde. Речь идет о сборе оперативных данных (типы транспортных средств, местонахождение украинских оборонительных позиций и системы ПВО в Одесской и Харьковской областях) и тактической информации.
Сведения о системах безопасности на критических объектах, путях доставки иностранного оружия в страну и видах вооружения также оказываются в распоряжении российских спецслужб весьма оперативно. Во многом это объясняет эффективность российских ударов по украинской инфраструктуре.
 
ВСУшпионажразведкаГенштабРОССИЯ
 
 
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