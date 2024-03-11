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Россия нащупала "ахиллесову пяту" Запада
Россия нащупала "ахиллесову пяту" Запада - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россия нащупала "ахиллесову пяту" Запада
Похоже, Россия вот-вот начнет производить в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Это даст ей преимущество в ходе очередного наступления | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:51+0300
2024-03-11T11:51+0300
2024-03-11T11:56+0300
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Похоже, Россия вот-вот начнет производить в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Это даст ей преимущество в ходе очередного наступления на Украину в конце этого года, пишет CNN. Ежемесячно Россия выпускает около 250 тысяч боеприпасов, или около 3 миллионов в год, пишет издание со ссылкой на данные разведки НАТО и источники, знакомые с усилиями Запада по вооружению Украины. США и Европа в совокупности способны производить лишь порядка 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Киев.США пытаются увеличить производство до 100 тысяч снарядов в месяц к концу 2025 года, что составляет менее половины от российских объемов. Но и это недостижимо из-за "подвисания" очередного пакета финансирования Киева на 60 миллиардов долларов.На этом фоне усилия США по предоставлению ВСУ сложных боевых систем, включая танк M-1 Abrams и, вскоре, истребители F-16 вряд ли имеют смысл – по мнению военных аналитиков, войну, вероятно, выиграет тот, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.По словам представителя НАТО, Россия управляет артиллерийскими заводами “24/7” в режиме ротации по 12 часов в сутки. В оборонном секторе работают около 3,5 миллионов россиян в сравнении с 2-2,5 миллионами до войны. Россия также импортирует боеприпасы в Иране и Северной Корее.Все это намного превышает то, что США и Европа производят для Украины — особенно без дополнительного финансирования со стороны США. В долгосрочной перспективе ситуация благоприятствует Москве - особенно если дополнительная помощь США не материализуется.Пентагон может производить часть боеприпасов за свой счет или изъять часть имеющихся у него запасов для Украины, но к этой перспективе в военном ведомстве относятся настороженно. Ведь такой вариант может пошатнуть боеспособность самих Штатов.“Если американская помощь больше не поступит, изменят ли украинцы свое отношение к переговорам?” – задается вопросом издание.
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военная помощь украине, европа, сша, боеприпасы, армия
военная помощь Украине, ЕВРОПА, США, Боеприпасы, армия, Вооружения
Россия нащупала "ахиллесову пяту" Запада
CNN: Россия производит для Украины в три раза больше снарядов, чем США и Европа
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ.
Похоже, Россия вот-вот начнет производить в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Это даст ей преимущество в ходе очередного наступления на Украину в конце этого года, пишет CNN
.
Ежемесячно Россия выпускает около 250 тысяч боеприпасов, или около 3 миллионов в год, пишет издание со ссылкой на данные разведки НАТО и источники, знакомые с усилиями Запада по вооружению Украины. США и Европа в совокупности способны производить лишь порядка 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Киев.
США пытаются увеличить производство до 100 тысяч снарядов в месяц к концу 2025 года, что составляет менее половины от российских объемов. Но и это недостижимо из-за "подвисания" очередного пакета финансирования Киева на 60 миллиардов долларов.
Евросоюз сообщил, что вряд ли предоставит Украине артиллерийские боеприпасы
На этом фоне усилия США по предоставлению ВСУ сложных боевых систем, включая танк M-1 Abrams и, вскоре, истребители F-16 вряд ли имеют смысл – по мнению военных аналитиков, войну, вероятно, выиграет тот, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.
По словам представителя НАТО, Россия управляет артиллерийскими заводами “24/7” в режиме ротации по 12 часов в сутки. В оборонном секторе работают около 3,5 миллионов россиян в сравнении с 2-2,5 миллионами до войны. Россия также импортирует боеприпасы в Иране и Северной Корее.
Все это намного превышает то, что США и Европа производят для Украины — особенно без дополнительного финансирования со стороны США. В долгосрочной перспективе ситуация благоприятствует Москве - особенно если дополнительная помощь США не материализуется.
Пентагон может производить часть боеприпасов за свой счет или изъять часть имеющихся у него запасов для Украины, но к этой перспективе в военном ведомстве относятся настороженно. Ведь такой вариант может пошатнуть боеспособность самих Штатов.
“Если американская помощь больше не поступит, изменят ли украинцы свое отношение к переговорам?” – задается вопросом издание.