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В США назвали две войны, которые сломили страну
В США назвали две войны, которые сломили страну - 11.03.2024, ПРАЙМ
В США назвали две войны, которые сломили страну
Политический раскол в США практически необратим, большинство избирателей не хотят голосовать ни за нынешнего президента Джо Байдена, ни за его предшественника... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:27+0300
2024-03-11T11:27+0300
2024-03-11T11:27+0300
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Политический раскол в США практически необратим, большинство избирателей не хотят голосовать ни за нынешнего президента Джо Байдена, ни за его предшественника Дональда Трампа, пишет The Hill.Отмечается, что Америку сломили две войны — во Вьетнаме и Ираке. В ходе первой из них большинство американцев еще верили правительству, доверяли ему и во многом поддерживали, однако после поражения эти цифра рухнули.Вторая война в Ираке началась на основе другого комплекта лжи и передергиваний, что также привело к необратимому ущербу, отмечает издание."Доктрина Буша действительно глубочайшим образом изменила геостратегический ландшафт Ближнего Востока и остального мира — но к худшему", — говорится в статье.Если до вмешательства США рассчитывали привнести в регион демократию, то впоследствии стало ясно, что позиции террористических структур только укрепились. Так, провальная оккупация Ирака запятнала последующую администрацию Барака Обамы и, как следствие, авторитет и полномочия Америки оказались подорваны как внутри страны, так и на международной арене.Политический раскол в Америке стал практически необратимым, констатирует автор."Если политический центр не возобладает в обеих партиях и не сдержит перегибы левых и правых, страну ждет трагически предсказуемый курс. Нам нужно, чтобы на выручку Америки пришли достойные мужчины и женщины. А до тех пор нас не ждет ничего кроме тревог", — заключает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, ирак
В США назвали две войны, которые сломили страну
The Hill: войны во Вьетнаме и Ираке сломили США и привели к необратимому расколу
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ.
Политический раскол в США практически необратим, большинство избирателей не хотят голосовать ни за нынешнего президента Джо Байдена, ни за его предшественника Дональда Трампа, пишет The Hill
.
Отмечается, что Америку сломили две войны — во Вьетнаме и Ираке. В ходе первой из них большинство американцев еще верили правительству, доверяли ему и во многом поддерживали, однако после поражения эти цифра рухнули.
Вторая война в Ираке началась на основе другого комплекта лжи и передергиваний, что также привело к необратимому ущербу, отмечает издание.
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"Доктрина Буша действительно глубочайшим образом изменила геостратегический ландшафт Ближнего Востока и остального мира — но к худшему", — говорится в статье.
Если до вмешательства США рассчитывали привнести в регион демократию, то впоследствии стало ясно, что позиции террористических структур только укрепились. Так, провальная оккупация Ирака запятнала последующую администрацию Барака Обамы и, как следствие, авторитет и полномочия Америки оказались подорваны как внутри страны, так и на международной арене.
Политический раскол в Америке стал практически необратимым, констатирует автор.
"Если политический центр не возобладает в обеих партиях и не сдержит перегибы левых и правых, страну ждет трагически предсказуемый курс. Нам нужно, чтобы на выручку Америки пришли достойные мужчины и женщины. А до тех пор нас не ждет ничего кроме тревог", — заключает он.