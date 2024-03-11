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Эксперт развеял миф о рисе и смартфоне - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперт развеял миф о рисе и смартфоне
Эксперт развеял миф о рисе и смартфоне - 11.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт развеял миф о рисе и смартфоне
Гаджеты довольно часто попадают в лужу, сугроб или просто намокают от осадков. Однако есть способы, как спасти телефон, если он подвергся воздействию влаги. О... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:03+0300
2024-03-11T15:09+0300
россия
гаджеты
новости
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Гаджеты довольно часто попадают в лужу, сугроб или просто намокают от осадков. Однако есть способы, как спасти телефон, если он подвергся воздействию влаги. О них "Газете.Ru" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Современные телефоны обычно имеют защиту от влаги, но степень защиты более распространенных моделей более низкая. Поэтому необходимы оперативные действия для спасения смартфона при попадании воды, отметил эксперт.Сначала нужно выключить устройство и снять чехол. Затем его следует просушить мягкой тканью, не используя фен или горячие поверхности. Также нужно аккуратно встряхнуть устройство, чтобы удалить воду из разъемов и динамика, а также извлечь SIM-карту и карту памяти. После этого телефон следует оставить в сухом помещении, предпочтительно с включенным вентилятором или кондиционером, чтобы он высох. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность. Если возникнут проблемы, рекомендуется обратиться в сервисный центр.Однако, некоторые "народные" методы могут оказаться абсолютно бесполезны. "Народные" лайфхаки, например, погружение смартфона в рис, значительного результата не принесут. Крупа лишь соберет воду с поверхности, внутри же так и останется влага, что приведет к окислению важных элементов и электроники", — заключил он.
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россия, гаджеты, новости
РОССИЯ, гаджеты, Новости
15:03 11.03.2024 (обновлено: 15:09 11.03.2024)
 
Эксперт развеял миф о рисе и смартфоне

Специалист Шутов назвал бесполезным погружение промокшего смартфона в рис

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрезентация российского смартфона "Р-ФОН"
Презентация российского смартфона Р-ФОН - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Гаджеты довольно часто попадают в лужу, сугроб или просто намокают от осадков. Однако есть способы, как спасти телефон, если он подвергся воздействию влаги. О них "Газете.Ru" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Современные телефоны обычно имеют защиту от влаги, но степень защиты более распространенных моделей более низкая. Поэтому необходимы оперативные действия для спасения смартфона при попадании воды, отметил эксперт.
Сначала нужно выключить устройство и снять чехол. Затем его следует просушить мягкой тканью, не используя фен или горячие поверхности. Также нужно аккуратно встряхнуть устройство, чтобы удалить воду из разъемов и динамика, а также извлечь SIM-карту и карту памяти. После этого телефон следует оставить в сухом помещении, предпочтительно с включенным вентилятором или кондиционером, чтобы он высох. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность. Если возникнут проблемы, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2024
Эксперт по киберугрозам раскрыл риски постоянной рекламы в телефоне
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Однако, некоторые "народные" методы могут оказаться абсолютно бесполезны. "Народные" лайфхаки, например, погружение смартфона в рис, значительного результата не принесут. Крупа лишь соберет воду с поверхности, внутри же так и останется влага, что приведет к окислению важных элементов и электроники", — заключил он.
 
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