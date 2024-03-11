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В России утроилось число DDoS-атак на онлайн магазины 8 марта
В России утроилось число DDoS-атак на онлайн магазины 8 марта - 11.03.2024, ПРАЙМ
В России утроилось число DDoS-атак на онлайн магазины 8 марта
Количество хакерских DDoS-атак на российские онлайн-магазины 8 марта утроилось по сравнению с показателем на эту дату в 2023 году, показатель роста атак... | 11.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Количество хакерских DDoS-атак на российские онлайн-магазины 8 марта утроилось по сравнению с показателем на эту дату в 2023 году, показатель роста атак превзошел прогнозы экспертов, рассказали РИА Новости в аналитическом центре компании StormWall. "По данным аналитиков компании, количество атак на российские интернет-магазины 8 марта 2024 года выросло в 3 раза по сравнению с 8 марта 2023 года. Специалисты впервые выявили такой сильный всплеск атак на онлайн-ритейл во время празднования Международного женского дня. Показатель роста атак превзошел даже самые смелые прогнозы экспертов", - рассказали аналитики. Отмечается, что больше всего кибератак было нацелено на интернет-магазины по продаже цветов - 63% от общего числа атак. Каждая пятая DDoS-атака была нацелена на онлайн-магазины по продаже косметики. Также пострадали интернет-магазины по продаже электроники (12%), одежды и обуви (6%) и другие магазины (1%). По данным аналитиков, мощность атак была небольшой, однако ее было достаточно, чтобы вывести из строя сайты без подключенной профессиональной защиты. "Атакующий ботнет расположился по всему миру, львиную долю в нем составили США (около 20% запросов), тогда как около 5% запросов шли с территории РФ", - отметили в StormWall. По мнению экспертов, большинство атак на интернет-магазины 8 марта были организованы политически мотивированными хактивистами. Злоумышленники пытались нарушить работу интернет-магазинов, чтобы они испытали серьезные финансовые потери - ведь в этот день прибыль ритейлеров значительно растет. "Также причиной DDoS-атак стала обострившаяся конкурентная борьба. Особенно сильной была конкуренция между цветочными интернет-магазинами", - добавили в компании.
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РОССИЯ, DDos-атаки, Новости
В России утроилось число DDoS-атак на онлайн магазины 8 марта
StormWall: количество DDoS-атак на онлайн-магазины РФ 8 марта утроилось к прошлому году
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Количество хакерских DDoS-атак на российские онлайн-магазины 8 марта утроилось по сравнению с показателем на эту дату в 2023 году, показатель роста атак превзошел прогнозы экспертов, рассказали РИА Новости в аналитическом центре компании StormWall.
"По данным аналитиков компании, количество атак на российские интернет-магазины 8 марта 2024 года выросло в 3 раза по сравнению с 8 марта 2023 года. Специалисты впервые выявили такой сильный всплеск атак на онлайн-ритейл во время празднования Международного женского дня. Показатель роста атак превзошел даже самые смелые прогнозы экспертов", - рассказали аналитики.
Отмечается, что больше всего кибератак было нацелено на интернет-магазины по продаже цветов - 63% от общего числа атак. Каждая пятая DDoS-атака была нацелена на онлайн-магазины по продаже косметики. Также пострадали интернет-магазины по продаже электроники (12%), одежды и обуви (6%) и другие магазины (1%). По данным аналитиков, мощность атак была небольшой, однако ее было достаточно, чтобы вывести из строя сайты без подключенной профессиональной защиты.
Аналитики рассказали о DDoS-атаках в России в прошлом году
"Атакующий ботнет расположился по всему миру, львиную долю в нем составили США (около 20% запросов), тогда как около 5% запросов шли с территории РФ", - отметили в StormWall.
По мнению экспертов, большинство атак на интернет-магазины 8 марта были организованы политически мотивированными хактивистами. Злоумышленники пытались нарушить работу интернет-магазинов, чтобы они испытали серьезные финансовые потери - ведь в этот день прибыль ритейлеров значительно растет. "Также причиной DDoS-атак стала обострившаяся конкурентная борьба. Особенно сильной была конкуренция между цветочными интернет-магазинами", - добавили в компании.