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Оценена возможность бартерной торговли между Турцией и Россией
Оценена возможность бартерной торговли между Турцией и Россией - 11.03.2024, ПРАЙМ
Оценена возможность бартерной торговли между Турцией и Россией
Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T07:05+0300
2024-03-11T07:05+0300
2024-03-11T07:05+0300
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АНКАРА, 11 мар – ПРАЙМ. Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью национальных валют – лиры и рубля, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Возможность бартерной торговли с Россией рассматривалось турецкой стороной еще в 2022 году, когда местные банки прекратили обслуживание российских карт "Мир". С января в Турции из-за ужесточения санкций США возникла проблема с денежными переводами из России. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. "Между двумя странами возможна бартерная торговля, однако между Турцией и Россией существует серьезный дефицит внешнего баланса. Этот дефицит в значительной степени обусловлен импортом энергоносителей", - заявил собеседник агентства. По его словам, на самом деле, открытие своп-линии (соглашения между двумя ЦБ об обмене валюты - ред.) между центральными банками может в некотором смысле позволить эту (бартерную) торговлю. "Существует также проблема, связанная с тем, что и рубль, и турецкая лира слишком волатильны с точки зрения платежей", - подчеркнул эксперт. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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турция, россия, санкции против рф
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
Оценена возможность бартерной торговли между Турцией и Россией
Эксперт Эрчин: бартерная торговля между Турцией и Россией возможна, но есть ряд проблем
АНКАРА, 11 мар – ПРАЙМ. Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами возможна, но существует ряд проблем, например, связанные с волатильностью национальных валют – лиры и рубля, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Возможность бартерной торговли с Россией рассматривалось турецкой стороной еще в 2022 году, когда местные банки прекратили обслуживание российских карт "Мир". С января в Турции из-за ужесточения санкций США возникла проблема с денежными переводами из России. Газета Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.
"Между двумя странами возможна бартерная торговля, однако между Турцией и Россией существует серьезный дефицит внешнего баланса. Этот дефицит в значительной степени обусловлен импортом энергоносителей", - заявил собеседник агентства.
В Турции опасаются неприятностей из-за торговли с Россией
По его словам, на самом деле, открытие своп-линии (соглашения между двумя ЦБ об обмене валюты - ред.) между центральными банками может в некотором смысле позволить эту (бартерную) торговлю.
"Существует также проблема, связанная с тем, что и рубль, и турецкая лира слишком волатильны с точки зрения платежей", - подчеркнул эксперт.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.