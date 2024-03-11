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В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев
В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев
Тем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины, стоило бы задуматься над возвращением на родину боеспособных украинцев вместо того, чтобы обсуждать отправку в... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:43+0300
2024-03-11T14:43+0300
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Тем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины, стоило бы задуматься над возвращением на родину боеспособных украинцев вместо того, чтобы обсуждать отправку в страну солдат НАТО. Такое мнение в социальных сетях выразил Министр обороны Словакии Роберт Калиняк."Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка военных из государств-членов НАТО на Украину является грубой "красной линией", пересечение которой значительно увеличило бы риск глобального конфликта", - отметил Калиняк.По словам главы ведомства, если бы "подстрекатели войны" действительно задумались бы о поддержке Киева, то они сделали бы все возможное, чтобы вернуть боеспособных украинских граждан на родину.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Братислава никогда не отправит своих военных в Украину, так как это может угрожать безопасности.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Однако лидеры французских партий отказались поддержать такую позицию, обвинив Макрона в втягивании страны в конфликт без согласования с Национальным собранием.Российская сторона отмечала, что обсуждение возможности отправки иностранных контингентов на Украину неизбежно приведет к военному противостоянию между Россией и НАТО.
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украина, всу, новости
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Новости
14:43 11.03.2024
 
В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев

Глава МО Словакии: Киеву помогло бы возвращение боеспособных украинцев, а не солдаты НАТО

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Тем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины, стоило бы задуматься над возвращением на родину боеспособных украинцев вместо того, чтобы обсуждать отправку в страну солдат НАТО. Такое мнение в социальных сетях выразил Министр обороны Словакии Роберт Калиняк.
"Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка военных из государств-членов НАТО на Украину является грубой "красной линией", пересечение которой значительно увеличило бы риск глобального конфликта", - отметил Калиняк.
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По словам главы ведомства, если бы "подстрекатели войны" действительно задумались бы о поддержке Киева, то они сделали бы все возможное, чтобы вернуть боеспособных украинских граждан на родину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Братислава никогда не отправит своих военных в Украину, так как это может угрожать безопасности.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Однако лидеры французских партий отказались поддержать такую позицию, обвинив Макрона в втягивании страны в конфликт без согласования с Национальным собранием.
Российская сторона отмечала, что обсуждение возможности отправки иностранных контингентов на Украину неизбежно приведет к военному противостоянию между Россией и НАТО.
 
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