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В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев

В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев - 11.03.2024, ПРАЙМ

В Словакии предложили Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев

Тем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины, стоило бы задуматься над возвращением на родину боеспособных украинцев вместо того, чтобы обсуждать отправку в... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:43+0300

2024-03-11T14:43+0300

2024-03-11T14:43+0300

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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Тем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины, стоило бы задуматься над возвращением на родину боеспособных украинцев вместо того, чтобы обсуждать отправку в страну солдат НАТО. Такое мнение в социальных сетях выразил Министр обороны Словакии Роберт Калиняк."Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка военных из государств-членов НАТО на Украину является грубой "красной линией", пересечение которой значительно увеличило бы риск глобального конфликта", - отметил Калиняк.По словам главы ведомства, если бы "подстрекатели войны" действительно задумались бы о поддержке Киева, то они сделали бы все возможное, чтобы вернуть боеспособных украинских граждан на родину.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Братислава никогда не отправит своих военных в Украину, так как это может угрожать безопасности.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Однако лидеры французских партий отказались поддержать такую позицию, обвинив Макрона в втягивании страны в конфликт без согласования с Национальным собранием.Российская сторона отмечала, что обсуждение возможности отправки иностранных контингентов на Украину неизбежно приведет к военному противостоянию между Россией и НАТО.

https://1prime.ru/20240308/846101034.html

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