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В США призвали помогать Украине только в виде займов
В США призвали помогать Украине только в виде займов - 11.03.2024, ПРАЙМ
В США призвали помогать Украине только в виде займов
Соединенные Штаты должны помогать Киеву только в виде займов, так как у американской стороны накопился огромный государственный долг. Такое мнение выразил... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:06+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны помогать Киеву только в виде займов, так как у американской стороны накопился огромный государственный долг. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News."Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", - отметил Грэм*.По мнению сенатора, имея долг в размере 34 триллионов долларов, необходимо задуматься об американский гражданах, а не о союзниках.Грэм* также отметил, что ранее экс-президент США Дональд Трамп уже выражал инициативу помогать Киеву взаймы, как это происходило с Великобританией в ходе Второй мировой войны.В то же время, Грэм* указал, что Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых, что может помочь ей в будущем.Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Внесен в перечень террористов и экстремистов
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Политика, США, УКРАИНА, Новости
В США призвали помогать Украине только в виде займов
Американский сенатор Грэм*: США следует помогать Киеву только в виде займов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты должны помогать Киеву только в виде займов, так как у американской стороны накопился огромный государственный долг. Такое мнение выразил
американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News.
"Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", - отметил Грэм*.
По мнению сенатора, имея долг в размере 34 триллионов долларов, необходимо задуматься об американский гражданах, а не о союзниках.
Грэм* также отметил, что ранее экс-президент США Дональд Трамп уже выражал инициативу помогать Киеву взаймы, как это происходило с Великобританией в ходе Второй мировой войны.
В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times
В то же время, Грэм* указал, что Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых, что может помочь ей в будущем.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов