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Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине
Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ
Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о готовности обсудить инициативу своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:20+0300
2024-03-11T09:58+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о готовности обсудить инициативу своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами, передает издание Der Spiegel."Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow", - сказано в публикации.Ранее Кэмерон сообщил в беседе с изданием Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.По словам самой Бербок, подобные "круговые обмены" оружием уже осуществлялись ранее.В издании заметили, что Берлин может поставить Лондону ракеты Taurus, а Киев получит от Лондона ракеты Storm Shadow. Такая схема позволит Германии формально избавить себя от ответственности за поставки украинской стороне ракет.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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великобритания, германия, украина, ракеты, новости
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ракеты, Новости
09:20 11.03.2024 (обновлено: 09:58 11.03.2024)
 
Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине

Spiegel: Киев получит крылатые ракеты благодаря круговому обмену ФРГ и Британии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкА. Бербок
А. Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о готовности обсудить инициативу своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами, передает издание Der Spiegel.
"Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow", - сказано в публикации.
Ранее Кэмерон сообщил в беседе с изданием Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.
По словам самой Бербок, подобные "круговые обмены" оружием уже осуществлялись ранее.
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В издании заметили, что Берлин может поставить Лондону ракеты Taurus, а Киев получит от Лондона ракеты Storm Shadow. Такая схема позволит Германии формально избавить себя от ответственности за поставки украинской стороне ракет.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
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