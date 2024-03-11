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Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине

Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ

Бербок нашла способ поставлять крылатые ракеты Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о готовности обсудить инициативу своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T09:20+0300

2024-03-11T09:20+0300

2024-03-11T09:58+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о готовности обсудить инициативу своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами, передает издание Der Spiegel."Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow", - сказано в публикации.Ранее Кэмерон сообщил в беседе с изданием Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.По словам самой Бербок, подобные "круговые обмены" оружием уже осуществлялись ранее.В издании заметили, что Берлин может поставить Лондону ракеты Taurus, а Киев получит от Лондона ракеты Storm Shadow. Такая схема позволит Германии формально избавить себя от ответственности за поставки украинской стороне ракет.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240309/846113678.html

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великобритания, германия, украина, ракеты, новости