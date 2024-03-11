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В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия
В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ
В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия
Россия до сих пор занимает второе место по объему экспорта вооружений в мире, однако западные эксперты не могут точно оценить объем поставок из-за недоступности | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:53+0300
2024-03-11T11:57+0300
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия до сих пор занимает второе место по объему экспорта вооружений в мире, однако западные эксперты не могут точно оценить объем поставок из-за недоступности данных, заявил агентству РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко."Россия по итогам 2023 года по-прежнему занимает второе место в мире с объёмом экспорта ориентировочно 13,75 миллиарда долларов. Видимое уменьшение связано с резким снижением транспарентности данных, предоставляемых Россией и "Рособоронэкспортом". Это сделано для сохранения конфиденциальности поставок, чтобы не подставлять заказчиков российских вооружений под возможные американские санкции", - отметил эксперт.По словам Коротченко, Россия наращивает свой экспортный потенциал и ожидает значительный рост экспорта вооружений и военной техники. Кроме того, санкции США не привели к обвалу российского экспорта вооружений и оборонной техники.По мнению эксперта, важно отметить, что в ближайшие четыре года спрос на российское оружие будет высоким, так как оно прошло испытания в реальных боевых условиях. Основными покупателями российского оружия станут страны, которые не ориентируются на американские поставки и проводят независимую внешнюю и оборонную политику.Коротченко заключил, что бронетехника Запада, такая как "Леопард" и "Абрамс", не выдерживает ударов российской артиллерии, противотанковых ракет, беспилотников и заградительных боеприпасов.
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россия, вооружение, новости
Вооружения, РОССИЯ, вооружение, Новости
11:53 11.03.2024 (обновлено: 11:57 11.03.2024)
 
В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия

ЦАМТО: Россия остается на втором месте по экспорту оружия, но скрывает данные о поставках

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРакета "воздух - воздух" малой дальности РВВ-МД 2
Ракета воздух - воздух малой дальности РВВ-МД 2 - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия до сих пор занимает второе место по объему экспорта вооружений в мире, однако западные эксперты не могут точно оценить объем поставок из-за недоступности данных, заявил агентству РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Россия по итогам 2023 года по-прежнему занимает второе место в мире с объёмом экспорта ориентировочно 13,75 миллиарда долларов. Видимое уменьшение связано с резким снижением транспарентности данных, предоставляемых Россией и "Рособоронэкспортом". Это сделано для сохранения конфиденциальности поставок, чтобы не подставлять заказчиков российских вооружений под возможные американские санкции", - отметил эксперт.
По словам Коротченко, Россия наращивает свой экспортный потенциал и ожидает значительный рост экспорта вооружений и военной техники. Кроме того, санкции США не привели к обвалу российского экспорта вооружений и оборонной техники.
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По мнению эксперта, важно отметить, что в ближайшие четыре года спрос на российское оружие будет высоким, так как оно прошло испытания в реальных боевых условиях. Основными покупателями российского оружия станут страны, которые не ориентируются на американские поставки и проводят независимую внешнюю и оборонную политику.
Коротченко заключил, что бронетехника Запада, такая как "Леопард" и "Абрамс", не выдерживает ударов российской артиллерии, противотанковых ракет, беспилотников и заградительных боеприпасов.
 
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