https://1prime.ru/20240311/weapons-846148240.html

В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия

В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия - 11.03.2024, ПРАЙМ

В ЦАМТО назвали место России в мире по экспорту оружия

Россия до сих пор занимает второе место по объему экспорта вооружений в мире, однако западные эксперты не могут точно оценить объем поставок из-за недоступности | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T11:53+0300

2024-03-11T11:53+0300

2024-03-11T11:57+0300

вооружения

россия

вооружение

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/40/841494014_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_591584aa97888ea31b520b50a25d3b18.jpg

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия до сих пор занимает второе место по объему экспорта вооружений в мире, однако западные эксперты не могут точно оценить объем поставок из-за недоступности данных, заявил агентству РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко."Россия по итогам 2023 года по-прежнему занимает второе место в мире с объёмом экспорта ориентировочно 13,75 миллиарда долларов. Видимое уменьшение связано с резким снижением транспарентности данных, предоставляемых Россией и "Рособоронэкспортом". Это сделано для сохранения конфиденциальности поставок, чтобы не подставлять заказчиков российских вооружений под возможные американские санкции", - отметил эксперт.По словам Коротченко, Россия наращивает свой экспортный потенциал и ожидает значительный рост экспорта вооружений и военной техники. Кроме того, санкции США не привели к обвалу российского экспорта вооружений и оборонной техники.По мнению эксперта, важно отметить, что в ближайшие четыре года спрос на российское оружие будет высоким, так как оно прошло испытания в реальных боевых условиях. Основными покупателями российского оружия станут страны, которые не ориентируются на американские поставки и проводят независимую внешнюю и оборонную политику.Коротченко заключил, что бронетехника Запада, такая как "Леопард" и "Абрамс", не выдерживает ударов российской артиллерии, противотанковых ракет, беспилотников и заградительных боеприпасов.

https://1prime.ru/20240205/842982661.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вооружение, новости