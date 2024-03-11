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ВВП Японии неожиданно вырос

ВВП Японии неожиданно вырос - 11.03.2024, ПРАЙМ

ВВП Японии неожиданно вырос

ВВП Японии в четвертом квартале 2023 года, по окончательной оценке, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T07:59+0300

2024-03-11T07:59+0300

2024-03-11T07:59+0300

экономика

япония

ввп японии

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2023 года, по окончательной оценке, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Предварительная оценка предполагала снижение на 0,4% в пересчете на год. К предыдущему кварталу ВВП Японии поднялся на 0,1%, предварительная оценка предполагала снижение на 0,1%. При этом снижение ВВП в третьем квартале в пересчете на год улучшено до 3,2% с 3,3%, в квартальном выражении - сохранено на уровне в 0,8%. В отчетном периоде по сравнению с четвертым кварталом 2022 года показатель вырос на 1,2%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, снизился на 0,3% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,8% в квартальном выражении, частных - вырос на 2%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 2,6%, а импорт - на 1,7%.

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япония, ввп японии