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Россиян научили, как платить за границей в обход санкций

Россиян научили, как платить за границей в обход санкций - 12.03.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как платить за границей в обход санкций

Как сегодня россияне могут рассчитываться "с заграницей", рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T02:02+0300

2024-03-12T02:02+0300

2024-03-12T02:02+0300

эксклюзив

банковские платежи за границей

трансграничные расчеты

трансграничные платежи

николай кузнецов

гуу

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Как сегодня россияне могут рассчитываться "с заграницей", рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.По его словам, все зависит от страны и суммы. Пакетный тур в Турцию спокойно можно оплатить рублями, а с собой взять немного налички. Если же вы едете "дикарем", то наличных потребуется существенно больше. Также можно подумать об открытии счета в совместном российско-турецком проекте "Летим", где вы получаете электронную (виртуальную) карту платежной системы, которой можно расплачиваться в крупных торговых точках. Правда, перевести деньги можно только с комиссией в несколько процентов, плюс курс отличается от официального."Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран. В ряде случаев это можно сделать, даже не покидая пределов РФ", - говорит эксперт. Только не забудьте вовремя уведомить ФНС об открытии счета.Наконец, если речь идет о большой сумме, например, для крупной покупки или бизнеса, то придется искать банк, который может совершать соответствующие платежи. Такие банки в России еще есть. “Только не удивляйтесь, что цена за этот платеж будет не самой низкой, а маршрут ваших денег может оказаться не самым прямым. К примеру, через конвертацию в третью валюту”, - отметил Кузнецов.В целом российские финансовые организации активно работают над альтернативными инструментами трансграничных переводов и платежей. Для них это сегодня задача номер один. Правда, и наши визави из-за океана тоже не спят, “вылавливая” схемы обхода санкций, заключил он.

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