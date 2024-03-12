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Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов
Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов - 12.03.2024, ПРАЙМ
Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов
На рынке сохраняется импульс к росту: индекс Мосбиржи в первый день рабочей недели повысился на 0,14%, до 3320,31 п., отступив от внутридневного (и годового)... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T08:59+0300
2024-03-12T09:58+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1710226685
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На рынке сохраняется импульс к росту: индекс Мосбиржи в первый день рабочей недели повысился на 0,14%, до 3320,31 п., отступив от внутридневного (и годового) максимума в 3340,37 п., достигнутого в начале торговой сессии. Индекс РТС вырос на 0,13%, до 1153,65 п. Позитивный настрой инвесторов не смогла испортить оценка Bloomberg по инфляции в России: прохождение пика роста цен в России ожидается лишь в мае, когда инфляция достигнет 8% после чего может снизиться к декабрю текущего года до 5,5%. К тому моменту агентство ожидает нивелирования эффекта от прошлогоднего ослабления рубля.По данным Банка России, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты с 12,9 миллиарда долларов до 10,4 миллиарда долларов, что отразилось на ослаблении рубля в феврале. Начало марта выдалось достаточно успешным для российской валюты. По данным Goldman Sachs, дисконт в ценах российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, и в случае сохранения цен на нефть выше 80 долларов за баррель Brent, рубль может укрепиться в направлении 89 рублей за доллар США.Резкий рост тарифов на контейнерные перевозки в марте в восточном направлении может усложнить сдерживание инфляции, в некоторых случаях в 30 раз. Снижение доступности контейнерных перевозок связано с необходимостью транспортировать экспортный уголь. От повышения цен на контейнерные перевозки может выиграть ДВМП, но удорожание тарифов чревато снижением экономической активности.Бумаги Yandex N.V. оказались среди аутсайдеров в понедельник, несмотря на позитивный новостной фон. МКПАО Яндекс подало заявление о листинге обыкновенных акций на Мосбирже, а также утвердило дивидендную политику, не раскрывая детали. Положительная динамика котировок депозитарных расписок компании может приостановиться в ожидании подробностей по обмену акций.Сегодня ожидаются результаты М.Видео и "Ренессанс страхование" за 2023 год. Сбербанк предоставит результаты за февраль 2024 года по РПБУ. ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку за февраль, что может повлиять на настроения участников на рынке нефти в случае пересмотра прогноза по спросу на этот год.
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Даниил Болотских
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/08/842300815_102:0:1179:1077_100x100_80_0_0_3f9024693b6b716d3708268a8f830830.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
08:59 12.03.2024 (обновлено: 09:58 12.03.2024)
 

Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов

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Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер»
Даниил Болотских
ведущий аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На рынке сохраняется импульс к росту: индекс Мосбиржи в первый день рабочей недели повысился на 0,14%, до 3320,31 п., отступив от внутридневного (и годового) максимума в 3340,37 п., достигнутого в начале торговой сессии. Индекс РТС вырос на 0,13%, до 1153,65 п. Позитивный настрой инвесторов не смогла испортить оценка Bloomberg по инфляции в России: прохождение пика роста цен в России ожидается лишь в мае, когда инфляция достигнет 8% после чего может снизиться к декабрю текущего года до 5,5%. К тому моменту агентство ожидает нивелирования эффекта от прошлогоднего ослабления рубля.
По данным Банка России, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты с 12,9 миллиарда долларов до 10,4 миллиарда долларов, что отразилось на ослаблении рубля в феврале. Начало марта выдалось достаточно успешным для российской валюты. По данным Goldman Sachs, дисконт в ценах российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, и в случае сохранения цен на нефть выше 80 долларов за баррель Brent, рубль может укрепиться в направлении 89 рублей за доллар США.
Резкий рост тарифов на контейнерные перевозки в марте в восточном направлении может усложнить сдерживание инфляции, в некоторых случаях в 30 раз. Снижение доступности контейнерных перевозок связано с необходимостью транспортировать экспортный уголь. От повышения цен на контейнерные перевозки может выиграть ДВМП, но удорожание тарифов чревато снижением экономической активности.
Бумаги Yandex N.V. оказались среди аутсайдеров в понедельник, несмотря на позитивный новостной фон. МКПАО Яндекс подало заявление о листинге обыкновенных акций на Мосбирже, а также утвердило дивидендную политику, не раскрывая детали. Положительная динамика котировок депозитарных расписок компании может приостановиться в ожидании подробностей по обмену акций.
Сегодня ожидаются результаты М.Видео и "Ренессанс страхование" за 2023 год. Сбербанк предоставит результаты за февраль 2024 года по РПБУ. ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку за февраль, что может повлиять на настроения участников на рынке нефти в случае пересмотра прогноза по спросу на этот год.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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