Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов - 12.03.2024, ПРАЙМ
Запад провалил попытку сбить настрой инвесторов
На рынке сохраняется импульс к росту: индекс Мосбиржи в первый день рабочей недели повысился на 0,14%, до 3320,31 п., отступив от внутридневного (и годового)... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T08:59+0300
2024-03-12T08:59+0300
2024-03-12T09:58+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На рынке сохраняется импульс к росту: индекс Мосбиржи в первый день рабочей недели повысился на 0,14%, до 3320,31 п., отступив от внутридневного (и годового) максимума в 3340,37 п., достигнутого в начале торговой сессии. Индекс РТС вырос на 0,13%, до 1153,65 п. Позитивный настрой инвесторов не смогла испортить оценка Bloomberg по инфляции в России: прохождение пика роста цен в России ожидается лишь в мае, когда инфляция достигнет 8% после чего может снизиться к декабрю текущего года до 5,5%. К тому моменту агентство ожидает нивелирования эффекта от прошлогоднего ослабления рубля.По данным Банка России, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты с 12,9 миллиарда долларов до 10,4 миллиарда долларов, что отразилось на ослаблении рубля в феврале. Начало марта выдалось достаточно успешным для российской валюты. По данным Goldman Sachs, дисконт в ценах российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, и в случае сохранения цен на нефть выше 80 долларов за баррель Brent, рубль может укрепиться в направлении 89 рублей за доллар США.Резкий рост тарифов на контейнерные перевозки в марте в восточном направлении может усложнить сдерживание инфляции, в некоторых случаях в 30 раз. Снижение доступности контейнерных перевозок связано с необходимостью транспортировать экспортный уголь. От повышения цен на контейнерные перевозки может выиграть ДВМП, но удорожание тарифов чревато снижением экономической активности.Бумаги Yandex N.V. оказались среди аутсайдеров в понедельник, несмотря на позитивный новостной фон. МКПАО Яндекс подало заявление о листинге обыкновенных акций на Мосбирже, а также утвердило дивидендную политику, не раскрывая детали. Положительная динамика котировок депозитарных расписок компании может приостановиться в ожидании подробностей по обмену акций.Сегодня ожидаются результаты М.Видео и "Ренессанс страхование" за 2023 год. Сбербанк предоставит результаты за февраль 2024 года по РПБУ. ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку за февраль, что может повлиять на настроения участников на рынке нефти в случае пересмотра прогноза по спросу на этот год.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На рынке сохраняется импульс к росту: индекс Мосбиржи в первый день рабочей недели повысился на 0,14%, до 3320,31 п., отступив от внутридневного (и годового) максимума в 3340,37 п., достигнутого в начале торговой сессии. Индекс РТС вырос на 0,13%, до 1153,65 п. Позитивный настрой инвесторов не смогла испортить оценка Bloomberg по инфляции в России: прохождение пика роста цен в России ожидается лишь в мае, когда инфляция достигнет 8% после чего может снизиться к декабрю текущего года до 5,5%. К тому моменту агентство ожидает нивелирования эффекта от прошлогоднего ослабления рубля.
По данным Банка России, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты с 12,9 миллиарда долларов до 10,4 миллиарда долларов, что отразилось на ослаблении рубля в феврале. Начало марта выдалось достаточно успешным для российской валюты. По данным Goldman Sachs, дисконт в ценах российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, и в случае сохранения цен на нефть выше 80 долларов за баррель Brent, рубль может укрепиться в направлении 89 рублей за доллар США.
Резкий рост тарифов на контейнерные перевозки в марте в восточном направлении может усложнить сдерживание инфляции, в некоторых случаях в 30 раз. Снижение доступности контейнерных перевозок связано с необходимостью транспортировать экспортный уголь. От повышения цен на контейнерные перевозки может выиграть ДВМП, но удорожание тарифов чревато снижением экономической активности.
Бумаги Yandex N.V. оказались среди аутсайдеров в понедельник, несмотря на позитивный новостной фон. МКПАО Яндекс подало заявление о листинге обыкновенных акций на Мосбирже, а также утвердило дивидендную политику, не раскрывая детали. Положительная динамика котировок депозитарных расписок компании может приостановиться в ожидании подробностей по обмену акций.
Сегодня ожидаются результаты М.Видео и "Ренессанс страхование" за 2023 год. Сбербанк предоставит результаты за февраль 2024 года по РПБУ. ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку за февраль, что может повлиять на настроения участников на рынке нефти в случае пересмотра прогноза по спросу на этот год.
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