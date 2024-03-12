И нефти мало. Рубль не перейдет к полноценному укреплению
И нефти мало. Рубль не перейдет к полноценному укреплению - 12.03.2024, ПРАЙМ
И нефти мало. Рубль не перейдет к полноценному укреплению
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:16+0300
2024-03-12T09:16+0300
2024-03-12T09:16+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в понедельник, сегодня с утра прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию предыдущей сессии, подтягиваясь на 0,3% и торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в США, которые могут дать повод для пересмотра участниками торгов ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США, что, в свою очередь, скажется на отношении к рисковым активам, а также инфляции в Германии.По итогам понедельника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 320 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему поспособствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей и умеренный спрос на риск на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается вновь выйти в район 3 340 – 3 350 пунктов. Однако, с технической точки зрения, вчера на графике индекса появился "шип", что увеличивает риски перехода рынка в коррекцию, а говорить о снижении данных рисков можно будет только в случае преодоления вчерашнего максимума, установленного в районе 3 340 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань удерживают позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 90,6 и 12,6 рубля соответственно. Исключение составляет евро, подтягивающийся на 0,2% и поднявшийся до 99,2 рубля. В ходе сессии ожидаем, что основные мировые валюты смогут удержать позиции, несмотря на улучшение ситуации в ценах на нефть. Текущих уровней в "черном золоте", на наш взгляд, недостаточно для перехода рубля к полноценному укреплению, особенно учитывая пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате, в ходе сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в понедельник, сегодня с утра прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию предыдущей сессии, подтягиваясь на 0,3% и торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в США, которые могут дать повод для пересмотра участниками торгов ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США, что, в свою очередь, скажется на отношении к рисковым активам, а также инфляции в Германии.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 320 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему поспособствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей и умеренный спрос на риск на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается вновь выйти в район 3 340 – 3 350 пунктов. Однако, с технической точки зрения, вчера на графике индекса появился "шип", что увеличивает риски перехода рынка в коррекцию, а говорить о снижении данных рисков можно будет только в случае преодоления вчерашнего максимума, установленного в районе 3 340 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань удерживают позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 90,6 и 12,6 рубля соответственно. Исключение составляет евро, подтягивающийся на 0,2% и поднявшийся до 99,2 рубля. В ходе сессии ожидаем, что основные мировые валюты смогут удержать позиции, несмотря на улучшение ситуации в ценах на нефть. Текущих уровней в "черном золоте", на наш взгляд, недостаточно для перехода рубля к полноценному укреплению, особенно учитывая пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате, в ходе сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
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