https://1prime.ru/20240312/846189832.html

Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников - 12.03.2024, ПРАЙМ

Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников

Ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России, рассказали в Минобороны страны. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:21+0300

2024-03-12T09:21+0300

2024-03-12T09:21+0300

россия

украина

беспилотник

https://cdnn.1prime.ru/img/83037/68/830376837_0:133:2826:1723_1920x0_80_0_0_b503f09169755b58b89af32de3377c58.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России, рассказали в Минобороны страны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщается в материале ведомства.Уточняется, что два беспилоника были уничтожены над Московской областью, один над Ленинградской, Брянской и Тульской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской и два над Орловской. Ранее утром 12 марта сообщалось, что беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, в резульатте чего загорелась одна из установок по переработке нефти.

https://1prime.ru/20240312/pozhar-846188194.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, беспилотник