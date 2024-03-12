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Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников - 12.03.2024, ПРАЙМ
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников
Ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России, рассказали в Минобороны страны. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:21+0300
2024-03-12T09:21+0300
2024-03-12T09:21+0300
россия
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России, рассказали в Минобороны страны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщается в материале ведомства.Уточняется, что два беспилоника были уничтожены над Московской областью, один над Ленинградской, Брянской и Тульской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской и два над Орловской. Ранее утром 12 марта сообщалось, что беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, в резульатте чего загорелась одна из установок по переработке нефти.
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россия, украина, беспилотник
РОССИЯ, УКРАИНА, беспилотник
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о 25 ночных попытках ВСУ атаковать объекты в России
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ночью 12 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над территорией России, рассказали в Минобороны страны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщается в материале ведомства.
Уточняется, что два беспилоника были уничтожены над Московской областью, один над Ленинградской, Брянской и Тульской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской и два над Орловской.
Пожар возник на заводе "ЛУКОЙЛа" после атаки беспилотников
Ранее утром 12 марта сообщалось, что беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, в резульатте чего загорелась одна из установок по переработке нефти.