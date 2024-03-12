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В Орле после падения дрона из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек - 12.03.2024, ПРАЙМ
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В Орле после падения дрона из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек
В Орле после падения дрона из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Орле после падения дрона из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек
После падения украинского БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса власти города Орел эвакуировали 17 человек из двух расположенных рядом... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:33+0300
2024-03-12T09:33+0300
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ОРЕЛ, 12 мар - ПРАЙМ. После падения украинского БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса власти города Орел эвакуировали 17 человек из двух расположенных рядом "многоэтажек", написал в своем Telegram-канале глава администрации города Юрий Парахин."Работы проведены незамедлительно силами оперативных служб, территориального управления и управления по безопасности администрации города. В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием", - рассказал мэр.Парахин добавил, что специальные службы и сотрудники администрации дежурят на случай необходимости дополнительной эвакуации людей. По его словам, всем жителям предложена помощь, а ситуация на текущий момент находится под контролем. Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Орле произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет.
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россия, пожар
РОССИЯ, пожар
09:33 12.03.2024
 
В Орле после падения дрона из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек

Мэр Парахин: в Орле 17 человек эвакуировали из домов у места падения дрона

© РИА Новости . Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкОрловская область
Орловская область - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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ОРЕЛ, 12 мар - ПРАЙМ. После падения украинского БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса власти города Орел эвакуировали 17 человек из двух расположенных рядом "многоэтажек", написал в своем Telegram-канале глава администрации города Юрий Парахин.
"Работы проведены незамедлительно силами оперативных служб, территориального управления и управления по безопасности администрации города. В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием", - рассказал мэр.
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Парахин добавил, что специальные службы и сотрудники администрации дежурят на случай необходимости дополнительной эвакуации людей. По его словам, всем жителям предложена помощь, а ситуация на текущий момент находится под контролем.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Орле произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет.
 
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