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Эксперт рассказал, как Украине пришлось "капитулировать" перед Польшей

Эксперт рассказал, как Украине пришлось "капитулировать" перед Польшей - 12.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Украине пришлось "капитулировать" перед Польшей

Украина на фоне блокирования контрольно-пропускных пунктов польскими фермерами фактически капитулировала перед Польшей в борьбе за экономические интересы,... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:39+0300

2024-03-12T09:39+0300

2024-03-12T09:58+0300

украина

польша

протесты фермеров

политика

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Украина на фоне блокирования контрольно-пропускных пунктов польскими фермерами фактически капитулировала перед Польшей в борьбе за экономические интересы, считает эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ."Европейский банк реконструкции и развития на 800 миллионов долларов выдал кредиты украинским производителям, чтобы они создавали новые производства, что в условиях войны сделать достаточно сложно. А тут просто одним росчерком пера все перечеркнули. Это полная капитуляция перед поляками", - сказал Кущ в интервью изданию "Экономические новости".По его мнению, показательными в этом плане являются слова замминистра экономики - торгового представителя Украины Тараса Качки, который в интервью газете Financial Times заявил, что Украина согласится принять ограничения Евросоюза на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, "чтобы разрядить разногласия с Польшей"."Странно наблюдать такие метаморфозы торгового представителя Качки, который в начале торговой войны с поляками говорил, что Украина будет судиться во Всемирной торговой организацией из-за таких действий соседей, а сейчас фактически подписал акт капитуляции. Нашей экономике фактически показали "красную карточку" и сказали, что такая экономика в Европе не нужна. Сырьевая и аграрная", - подытожил Кущ.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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украина, польша, протесты фермеров