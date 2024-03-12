Заминка на росте: акции устали от подъема - 12.03.2024, ПРАЙМ
Заминка на росте: акции устали от подъема
Индекс акций Мосбиржи вчера вновь переписал двухлетние максимумы, в моменте было выше 3340 п., но удержать темп роста не смог и закрылся на 3320 п. Возможно,... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:52+0300
2024-03-12T09:52+0300
2024-03-12T09:52+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Индекс акций Мосбиржи вчера вновь переписал двухлетние максимумы, в моменте было выше 3340 п., но удержать темп роста не смог и закрылся на 3320 п. Возможно, есть некоторая усталость от подъема — с начала года было почти +8%, и даже небольшая коррекция пока не вызывает беспокойства. Среднесрочные ожидания доминируют — ориентир роста после прорыва боковика 3000–3300 п. смещается выше 3600 п.Сильнее рынка были бумаги QIWI (+14%), но это лишь отскок после тотального падения с начала года более 60%. Продолжили восстановление акции Мечела, и краткосрочный технический потенциал вверх оценивается еще в 3%. Слабее рынка были акции Яндекса, но там идет фиксация после одобрения реорганизации бизнеса и свершившегося ралли с начала года почти на +45%.А рубль также устойчив. Вчера доллар закрылся по нулям у 90,6. В ближайшие дни может быть даже временный прокол планки 90. На стороне нацвалюты по-прежнему факторы жесткой ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. А фактор выборов вряд ли сможет сильно пошатнуть позиции рубля — неопределенность низкая.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Индекс акций Мосбиржи вчера вновь переписал двухлетние максимумы, в моменте было выше 3340 п., но удержать темп роста не смог и закрылся на 3320 п. Возможно, есть некоторая усталость от подъема — с начала года было почти +8%, и даже небольшая коррекция пока не вызывает беспокойства. Среднесрочные ожидания доминируют — ориентир роста после прорыва боковика 3000–3300 п. смещается выше 3600 п.
Сильнее рынка были бумаги QIWI (+14%), но это лишь отскок после тотального падения с начала года более 60%. Продолжили восстановление акции Мечела, и краткосрочный технический потенциал вверх оценивается еще в 3%. Слабее рынка были акции Яндекса, но там идет фиксация после одобрения реорганизации бизнеса и свершившегося ралли с начала года почти на +45%.
А рубль также устойчив. Вчера доллар закрылся по нулям у 90,6. В ближайшие дни может быть даже временный прокол планки 90. На стороне нацвалюты по-прежнему факторы жесткой ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. А фактор выборов вряд ли сможет сильно пошатнуть позиции рубля — неопределенность низкая.
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