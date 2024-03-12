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Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ
Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ
Сбербанк в январе-феврале заработал чистую прибыль в 235,5 миллиарда рублей, что больше показателя годом ранее на 4,7%, говорится в отчетности кредитной... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:01+0300
2024-03-12T10:01+0300
2024-03-12T10:10+0300
сбербанк
рсбу
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-феврале заработал чистую прибыль в 235,5 миллиарда рублей, что больше показателя годом ранее на 4,7%, говорится в отчетности кредитной организации."По итогам первых двух месяцев 2024 года чистая прибыль "Сбера" выросла на 4,7% год к году - до 235,5 миллиарда рублей, а рентабельность капитала составила 21,7%", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 0,2 миллиона с начала года - до 108,7 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний.Новость дополняется
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сбербанк, рсбу
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-феврале заработал чистую прибыль в 235,5 миллиарда рублей, что больше показателя годом ранее на 4,7%, говорится в отчетности кредитной организации.
"По итогам первых двух месяцев 2024 года чистая прибыль "Сбера" выросла на 4,7% год к году - до 235,5 миллиарда рублей, а рентабельность капитала составила 21,7%", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.
Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 0,2 миллиона с начала года - до 108,7 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний.