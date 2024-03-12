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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 - 12.03.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф,... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:02+0300
2024-03-12T10:02+0300
2024-03-12T10:04+0300
фас рф
штраф
дело
s7
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф, говорится в пресс-релизе ведомства."ФАС возбудила дело в отношении S7… Авиакомпания не исполнила предупреждение службы… Напомним, ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - говорится в сообщении.В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, добавляет служба.
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фас рф, штраф, дело, s7
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф, говорится в пресс-релизе ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении S7… Авиакомпания не исполнила предупреждение службы… Напомним, ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - говорится в сообщении.
В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, добавляет служба.