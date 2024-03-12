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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 - 12.03.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф,... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T10:02+0300

2024-03-12T10:02+0300

2024-03-12T10:04+0300

фас рф

штраф

дело

s7

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф, говорится в пресс-релизе ведомства."ФАС возбудила дело в отношении S7… Авиакомпания не исполнила предупреждение службы… Напомним, ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - говорится в сообщении.В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, добавляет служба.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, штраф, дело, s7