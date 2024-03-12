Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240312/846191921.html
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 - 12.03.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф,... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:02+0300
2024-03-12T10:04+0300
фас рф
штраф
дело
s7
https://cdnn.1prime.ru/img/82979/53/829795347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dc1498a6365184ef722bbd83dc78e17.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф, говорится в пресс-релизе ведомства."ФАС возбудила дело в отношении S7… Авиакомпания не исполнила предупреждение службы… Напомним, ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - говорится в сообщении.В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, добавляет служба.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82979/53/829795347_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_418678d993e0d516ae81c011242d01bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, штраф, дело, s7
ФАС РФ, штраф, дело, S7
10:02 12.03.2024 (обновлено: 10:04 12.03.2024)
 
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" S7 получила первый в России Boeing 737 MAX
 S7 получила первый в России Boeing 737 MAX - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф, говорится в пресс-релизе ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении S7… Авиакомпания не исполнила предупреждение службы… Напомним, ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - говорится в сообщении.
В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, добавляет служба.
 
ФАС РФштрафделоS7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала