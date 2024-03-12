https://1prime.ru/20240312/846193517.html

Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона

Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона - 12.03.2024, ПРАЙМ

Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона

Последствия ночной атаки украинского дрона на объект топливно-энергетического комплекса в Орле полностью ликвидированы, рассказал губернатор региона Андрей... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T10:34+0300

2024-03-12T10:34+0300

2024-03-12T10:36+0300

россия

украина

происшествия

беспилотник

орел

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/08/834250889_0:633:1393:1416_1920x0_80_0_0_717520aed324ec615fb7e04c5783b213.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Последствия ночной атаки украинского дрона на объект топливно-энергетического комплекса в Орле полностью ликвидированы, рассказал губернатор региона Андрей Клычков."В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем", - написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Орле произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, беспилотник, орел