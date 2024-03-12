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Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона
Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона - 12.03.2024, ПРАЙМ
Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона
Последствия ночной атаки украинского дрона на объект топливно-энергетического комплекса в Орле полностью ликвидированы, рассказал губернатор региона Андрей... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:34+0300
2024-03-12T10:36+0300
россия
украина
происшествия
беспилотник
орел
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Последствия ночной атаки украинского дрона на объект топливно-энергетического комплекса в Орле полностью ликвидированы, рассказал губернатор региона Андрей Клычков."В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем", - написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Орле произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет.
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россия, украина, беспилотник, орел
РОССИЯ, УКРАИНА, Происшествия, беспилотник, ОРЕЛ
10:34 12.03.2024 (обновлено: 10:36 12.03.2024)
 
Последствия атаки беспилотника в Орле ликвидированы, заявили власти региона

Клычков: последствия атаки беспилотника на объект ТЭК в Орле ликвидированы

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРабочие заливают топливное масло в нефтяные бочки
Рабочие заливают топливное масло в нефтяные бочки - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Последствия ночной атаки украинского дрона на объект топливно-энергетического комплекса в Орле полностью ликвидированы, рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
"В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем", - написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Орле произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет.
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАбеспилотникОРЕЛ
 
 
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