https://1prime.ru/20240312/846195408.html

В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая

В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Оманском заливе начались учения ВМФ России, Ирана и Китая

Учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием Военно-морского флота России, Ирана и Китая начались в Оманском заливе, корабли отработают, в том числе,... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T11:33+0300

2024-03-12T11:33+0300

2024-03-12T11:33+0300

россия

иран

китай

пиратство

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием Военно-морского флота России, Ирана и Китая начались в Оманском заливе, корабли отработают, в том числе, освобождение захваченного пиратами судна. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.Как отметили в сообщении ведомства, в совместном международном учении "Морской пояс безопасности-2024" вместе с ВМФ Китая и Ирана принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников"."В ходе учения боевые корабли трёх стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна", - добавили в Минобороны.Учения "Морской пояс безопасности" проводятся с 2018 года. В этом году участники в Оманском заливе отрабатывают обеспечение безопасности морской экономической деятельности.

https://1prime.ru/20240131/842945268.html

иран

китай

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россия, иран, китай, пиратство